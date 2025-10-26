Lando Norris vence Grande Prêmio do México e assume a liderança da F-1

O britânico Lando Norris venceu o GP do México, neste domingo (26) e assumiu a liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. A distância para o segundo colocado, seu colega de McLaren, o australiano Oscar Piastri, é de apenas um ponto: 357 x 356. Ele foi o quinto na corrida no México.
O terceiro do campeonato, Max Verstappen (RBR), está 35 pontos atrás. O holandês completou o pódio no domingo, atrás do monegasco Charles Lecrec (Ferrari).
A corrida no México teve momentos de tensão no Circuito Hermanos Rodríguez, com punição para Lewis Hamilton e intensa disputa entre Charles Leclerc e Max Verstappen pelo segundo lugar.
O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 10º lugar e voltou a pontuar. Já na largada alguns pilotos escaparam da pista e Lance Stroll chegou a rodar nas últimas posições. Hamilton e Leclerc se tocaram nas primeiras curvas.
Poucas voltas depois, Hamilton recebeu uma punição após disputa com Verstappen. O holandês, em recuperação, entrou no top 3 nas voltas finais e tirou 12 segundos de diferença para Leclerc, pressionando o piloto da Ferrari até o fim.
A confusão da volta seis ainda beneficiou Oliver Bearman, que terminou em 4º, seu melhor resultado pela Haas e prejudicou George Russell, que perdeu posições.
Na frente, Norris manteve ritmo consistente e se isolou na liderança. A vitória também foi favorecida pelos problemas de Oscar Piastri: o australiano largou em sétimo e encontrou dificuldades para avançar, preso na disputa com as duas Mercedes. O resultado recolocou Norris na liderança do campeonato, posição que não ocupava havia 16 corridas.
Hamilton punido após toque com Verstappen
Na volta seis, uma disputa entre Hamilton e Verstappen terminou em toque. O britânico passou reto pela grama e caiu para sexto, enquanto o holandês também saiu do traçado. A direção de prova, contudo, puniu apenas o heptacampeão por não seguir o procedimento correto de retorno à pista, adicionando 10 segundos ao seu tempo. Verstappen chegou a ser investigado, mas foi liberado.
Hamilton cumpriu a punição na volta 24. Enquanto isso, Verstappen apostou em uma estratégia de apenas uma parada, na volta 38. O tricampeão ultrapassou Bearman e garantiu o terceiro lugar, atrás apenas de Leclerc e do vencedor Norris.
Fórmula 1 2025: classificação do campeonato de pilotos
- Lando Norris (McLaren) – 357 pontos
- Oscar Piastri (McLaren) - 356
- Max Verstappen (Red Bull) – 321
- George Russell (Mercedes) – 258
- Charles Leclerc (Ferrari) – 210
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 146
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 97
- Alexander Albon (Williams) – 73
- Nico Hulkenberg (Sauber) – 41
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
- Carlos Sainz (Williams) – 38
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
- Oliver Bearman (Haas) – 32
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
- Esteban Ocon (Haas) – 30
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
- Pierre Gasly (Alpine) – 20
- Gabriel Bortoleto (Sauber) -19
- Franco Colapinto (Alpine) – 0
- Jack Doohan (sem equipe) - 0