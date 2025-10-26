Lando Norris vence Grande Prêmio do México e assume a liderança da F-1

Norris está na liderança do campeonato. YURI CORTEZ / AFP

O britânico Lando Norris venceu o GP do México, neste domingo (26) e assumiu a liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. A distância para o segundo colocado, seu colega de McLaren, o australiano Oscar Piastri, é de apenas um ponto: 357 x 356. Ele foi o quinto na corrida no México.

O terceiro do campeonato, Max Verstappen (RBR), está 35 pontos atrás. O holandês completou o pódio no domingo, atrás do monegasco Charles Lecrec (Ferrari).

A corrida no México teve momentos de tensão no Circuito Hermanos Rodríguez, com punição para Lewis Hamilton e intensa disputa entre Charles Leclerc e Max Verstappen pelo segundo lugar.

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 10º lugar e voltou a pontuar. Já na largada alguns pilotos escaparam da pista e Lance Stroll chegou a rodar nas últimas posições. Hamilton e Leclerc se tocaram nas primeiras curvas.

Poucas voltas depois, Hamilton recebeu uma punição após disputa com Verstappen. O holandês, em recuperação, entrou no top 3 nas voltas finais e tirou 12 segundos de diferença para Leclerc, pressionando o piloto da Ferrari até o fim.

A confusão da volta seis ainda beneficiou Oliver Bearman, que terminou em 4º, seu melhor resultado pela Haas e prejudicou George Russell, que perdeu posições.

Na frente, Norris manteve ritmo consistente e se isolou na liderança. A vitória também foi favorecida pelos problemas de Oscar Piastri: o australiano largou em sétimo e encontrou dificuldades para avançar, preso na disputa com as duas Mercedes. O resultado recolocou Norris na liderança do campeonato, posição que não ocupava havia 16 corridas.

Hamilton punido após toque com Verstappen

Na volta seis, uma disputa entre Hamilton e Verstappen terminou em toque. O britânico passou reto pela grama e caiu para sexto, enquanto o holandês também saiu do traçado. A direção de prova, contudo, puniu apenas o heptacampeão por não seguir o procedimento correto de retorno à pista, adicionando 10 segundos ao seu tempo. Verstappen chegou a ser investigado, mas foi liberado.

Hamilton cumpriu a punição na volta 24. Enquanto isso, Verstappen apostou em uma estratégia de apenas uma parada, na volta 38. O tricampeão ultrapassou Bearman e garantiu o terceiro lugar, atrás apenas de Leclerc e do vencedor Norris.

Fórmula 1 2025: classificação do campeonato de pilotos