Lando Norris é o mais rápido no treino livre do GP dos EUA de Fórmula 1; Bortoleto é o 12º

O britânico Lando Norris, da McLaren, foi o mais rápido no treino livre do GP dos Estados Unidos. A atividade, que abriu os trabalhos do fim de semana na Fórmula 1, foi realizada no início da tarde desta sexta-feira (17).
Os pilotos foram à pista sob forte calor. Na hora do treino, os termômetros marcavam 32ºC em Austin, no Texas.
Em condições favoráveis para a McLaren, o segundo colocado no Mundial de pilotos, Lando Norris, foi o mais rápido. Seu companheiro de equipe e líder do campeonato, Oscar Piastri, foi o terceiro.
A surpresa ficou por conta de Nico Hulkenberg. O companheiro de Gabriel Bortoleto foi o segundo mais veloz. Já o brasileiro foi o 12°
Como foi o treino livre
Com cerca de 20 minutos, quando Lewis Hamilton tinha a melhor volta, o treino foi interrompido por conta de uma bandeira vermelha. A parada ocorreu por conta de detritos na pista deixados por uma derrapada de Lance Stroll.
Pouco mais de cinco minutos depois, a sessão foi retomada. E o piloto da Ferrari se manteve na liderança até praticamente o fim do treino.
Nos últimos sete minutos, o treino voltou a ficar movimentado. A Red Bull chegou a ter os dois pilotos como mais rápidos, mas foram superados pela McLaren.
Programação
Ainda nesta sexta-feira (17), será realizada a classificação da sprint, às 18h30min. No sábado (18), a sprint e a classificação da corrida. No domingo (19), a largada do GP dos EUA está prevista para as 16h.
Veja a ordem de classificação do TL1
- 1. Lando Norris (McLaren)
- 2. Nico Hulkenberg (Sauber)
- 3. Oscar Piastri (McLaren)
- 4. Fernando Alonso (Aston Martin)
- 5. Max Verstappen (Red Bull)
- 6. Alexander Albon (Williams)
- 7. George Russel (Mercedes)
- 8. Lewis Hamilton (Ferrari)
- 9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
- 10. Oliver Bearman (Haas)
- 11. Esteban Ocon (Haas)
- 12. Gabriel Bortoleto (Sauber)
- 13. Yuki Tsunoda (Red Bull)
- 14. Lance Stroll (Aston Martin)
- 15. Liam Lawson (Racing Bulls)
- 16. Franco Colapinto (Alpine)
- 17. Pierre Gasly (Alpine)
- 18. Kimi Antonelli (Mercedes)
- 19. Carlos Sainz (Williams)
- 20. Charles Leclerc (Ferrari)