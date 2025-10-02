Já vale título na Fórmula 1: veja o que está em disputa no GP de Singapura

O Grande Prêmio de Singapura, que ocorre neste domingo (5), no Circuito Urbano de Marina Bay, pode decretar o título do mundial de construtores de Fórmula 1. A McLaren é praticamente campeã e precisa somar apenas 13 pontos na 18ª etapa da temporada.
A equipe britânica tem 623 pontos contra 290 da Mercedes. São sete provas restantes. Dificilmente a escuderia não somará a pontuação que falta. Basta que Oscar Piastri ou Lando Norris cheguem ao pódio em Singapura.
Tabela de Construtores
- McLaren - 623
- Mercedes - 290
- Ferrari - 286
- Red Bull - 272
- Williams - 101
Disputa entre os pilotos
Justamente os dois representantes da McLaren são os principais candidatos ao título de pilotos. Piastri tem 324 pontos contra 299 de Norris. Um pouco mais atrás, com 255, mas com duas vitórias seguidas, está Max Verstappen — atual tetracampeão mundial.
O holandês precisa repetir os bons resultados na Singapura para entrar de vez na briga. O momento dos pilotos da McLaren não é bom. Piastri abandonou no Azerbaijão e foi terceiro em Monza. Norris ficou em sétimo em Baku e foi segundo colocado na prova italiana.
Tabela de pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 324
- Lando Norris (McLaren) - 299
- Max Verstappen (Red Bull) - 255
- George Russell (Mercedes) - 212
- Charles Leclerc (Ferrari) - 165