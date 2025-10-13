GP dos EUA de Fórmula 1: data, horário e onde assistir

Russell venceu etapa de Singapura. MOHD RASFAN / AFP

O Grande Prêmio dos Estados Unidos, a 19ª etapa do mundial de Fórmula 1 em 2025, será disputado no Circuito das Américas, em Austin, Texas, no domingo (19), a partir das 16h (de Brasília).

A F1 chega ao continente americano para uma sequência de quatro provas seguidas (México, São Paulo e Las Vegas). O GP dos EUA, assim como os seguintes, será importante para a disputa do título de pilotos, já que a McLaren já garantiu o campeonato de construtores.

Leia Mais McLaren conquista o 10º Mundial de Construtores da Fórmula 1; relembre os outros títulos

Na última etapa, em Singapura, George Russell, da Mercedes, foi o vencedor. Oscar Piastri viu sua vantagem na liderança cair para 22 pontos em relação a Lando Norris, e a 63 comparado a Max Verstappen.

Apesar da longa distância, o holandês segue na briga pelo pentacampeonato mundial. No final de semana em Austin haverá prova sprint, o que significa mais pontos em disputa.

Horários e onde assistir ao GP dos Estados Unidos

Sexta-feira (17)

Treino Livre: 14h30min (BandSports e F1TVPro)

Classificação sprint: 18h30min (BandSports e F1TVPro)

Sábado (18)

Corrida sprint: 14h (BandSports e F1TVPro)

Classificação: 18h (BandSports e F1TVPro)

Domingo (19)

Corrida: 16h (BandSports e F1TVPro)

Ouça o Paddock Gaúcha, podcast de automobilismo da Rádio Gaúcha: