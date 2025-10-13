GP dos EUA de Fórmula 1: data, horário e onde assistir

O Grande Prêmio dos Estados Unidos, a 19ª etapa do mundial de Fórmula 1 em 2025, será disputado no Circuito das Américas, em Austin, Texas, no domingo (19), a partir das 16h (de Brasília).
A F1 chega ao continente americano para uma sequência de quatro provas seguidas (México, São Paulo e Las Vegas). O GP dos EUA, assim como os seguintes, será importante para a disputa do título de pilotos, já que a McLaren já garantiu o campeonato de construtores.
Na última etapa, em Singapura, George Russell, da Mercedes, foi o vencedor. Oscar Piastri viu sua vantagem na liderança cair para 22 pontos em relação a Lando Norris, e a 63 comparado a Max Verstappen.
Apesar da longa distância, o holandês segue na briga pelo pentacampeonato mundial. No final de semana em Austin haverá prova sprint, o que significa mais pontos em disputa.
Horários e onde assistir ao GP dos Estados Unidos
Sexta-feira (17)
- Treino Livre: 14h30min (BandSports e F1TVPro)
- Classificação sprint: 18h30min (BandSports e F1TVPro)
Sábado (18)
- Corrida sprint: 14h (BandSports e F1TVPro)
- Classificação: 18h (BandSports e F1TVPro)
Domingo (19)
- Corrida: 16h (BandSports e F1TVPro)