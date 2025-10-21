GP do México de Fórmula 1: data, horário e onde assistir

Verstappen entrou na disputa pelo título após o GP dos Estados Unidos. JOHN LOCHER / POOL/AFP

O Grande Prêmio do México, a 20ª etapa do mundial de Fórmula 1 em 2025, será disputado no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, no domingo (26), a partir das 17h (de Brasília).

Após a última etapa, nos Estados Unidos, o Campeonato Mundial de Pilotos ganhou mais um competidor. Max Verstappen conquistou o máximo de pontos no final de semana e diminuiu a diferença em relação ao líder Oscar Piastri para 40.

Lando Norris, que é o segundo colocado no campeonato, também reduziu a desvantagem, e o britânico está 14 pontos atrás do seu companheiro de McLaren.

O momento é favorável ao tetracampeão mundial, já que Verstappen venceu três das últimas cinco etapas. Além do México, restarão mais quatro etapas para o final da temporada, sendo no dia 9 de novembro o GP de São Paulo, em Interlagos.

Horários e onde assistir ao GP do México

Sexta-feira (24)

Treino Livre 1: 15h30min (BandSports e F1TVPro)

Treino Livre 2: 19h (BandSports e F1TVPro)

Sábado (25)

Treino Livre 3: 15h30min (BandSports e F1TVPro)

Classificação: 18h (BandSports e F1TVPro)

Domingo (26)

Corrida: 17h (BandSports e F1TVPro)

Ouça o Paddock Gaúcha, podcast de automobilismo da Rádio Gaúcha: