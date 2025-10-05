George Russell vence GP de Singapura; Bortoleto termina em 17º

Depois de surpreender na classificação e garantir a pole, George Russell fez uma corrida segura e foi o vencedor do GP de Singapura, disputado no Circuito Urbano de Marina Bay, neste domingo (5). Esta foi a segunda vitória do piloto da Mercedes na atual temporada.
O pódio foi completado por Max Verstappen, da Red Bull, e Lando Norris, da McLaren.
Na largada, Norris foi para cima de Oscar Piastri, também da McLaren, causando indignação do companheiro de equipe. Com os pontos somados, a escuderia britânica garantiu o título do mundial de construtores.
Como foi Bortoleto?
O fim de semana não foi bom para Gabriel Bortoleto. Beneficiado com as punições de Alexander Albon e Carlos Sainz, o brasileiro largou em 14°. Logo na largada, o piloto da Sauber perdeu uma posição.
Depois, com um problema na asa dianteira, teve de ir para os boxes, voltando na última colocação. Sem ter muito o que fazer, até recuperou algumas posições, terminando em 17°.
A corrida
A largada ficou marcada pelo incidente entre Oscar Piastri e Lando Norris. Pela primeira vez, houve um embate entre os pilotos da McLaren.
O britânico foi para cima e ultrapassou o australiano, e também Kimi Antonelli, ficando com a terceira posição. Piastri reclamou da manobra. Ele quase foi tocado por Norris.
Verstappen foi o único entre os sete melhores colocados a largar com pneus macios. A estratégia, no entanto, não foi bem sucedida, com o holandês permanecendo atrás de Russell. Na parte final da corrida, sem conseguir se aproximar do líder, teve de se preocupar em defender a vantagem sobre Norris.
As Ferraris, mais uma vez, não tiveram protagonismo, com Charles Leclerc ficando com a sexta colocação e Lewis Hamilton, com a sétima.
A Fórmula 1 retorna em 19 de outubro, no Circuito das Américas, para o GP dos Estados Unidos.
A classificação do GP de Singapura
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull Racing)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Alexander Albon (Williams)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Esteban Ocon (Haas)
- Nico Hülkenberg (Sauber)
- Pierre Gasly (Alpine)