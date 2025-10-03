Fórmula 1: veja como foi o primeiro dia de treinos em Singapura

Fernando Alonso liderou a primeira sessão. ROSLAN RAHMAN / AFP

No primeiro dia de atividades no Circuito Urbano de Marina Bay, nesta sexta-feira (3), para o Grande Prêmio de Singapura, duas sessões de treinos foram realizadas. Os pilotos foram desafiados por uma pista travada e com os carros ainda longe do ideal para a prova.

O primeiro treino livre ficou marcado pelo calor, que exigiu dos pilotos e dos pneus dos carros. Fernando Alonso, da Aston Martin, fez o melhor tempo, com 1min31s116. Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, fecharam o top 3.

Gabriel Bortoleto foi o 17º colocado. O brasileiro enfrentou dificuldades, mas foi um dos que mais realizou voltas na primeira sessão, com 27.

Segundo treino movimentado

O segundo treino ocorreu em horário parecido com o da corrida de domingo (5), às 9h. A atividade teve uma bandeira vermelha causada por George Russell, da Mercedes. Ele perdeu o controle do carro e foi direto no muro.

Após a bandeira verde, mais uma paralisação por acidente. Liam Lawson perdeu o controle da sua Racing Bulls e raspou no muro. Nisso, os pneus do neozelandês foram embora. Dessa vez, apenas bandeira amarela.

Outro fato importante do segundo treino livre foi uma colisão entre Lando Norris e Charles Leclerc nos boxes. O britânico da McLaren levou a pior.