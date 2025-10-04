Fórmula 1: horário e onde assistir à corrida do Grande Prêmio de Singapura

Neste domingo (5), a partir das 9h (horário de Brasília), os pilotos da F1 disputam a corrida do Grande Prêmio de Singapura. Com exclusão dupla dos pilotos da Williams, as posições de largada foram definidas no treino de sábado (4). Veja abaixo o grid completo.
Alexander Albon e Carlos Sainz vão largar do fim do pelotão. Conforme a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), os dois pilotos da Williams descumpriram regras técnicas do uso do sistema de redução de arrasto (DRS) – que possibilita que os carros sejam mais rápidos em retas.
Albon sairia da 12ª colocação, enquanto Sainz seria o 13º. Com a punição à equipe inglesa, o brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, ganhou duas posições na largada: de 16º para 14º.
A pole position ficou com a Mercedes, após surpreendente volta de Russel no Q3, com 1min29s158. Max Verstappen, da RedBull, larga em segundo, e Oscar Piastri, da McLaren, sairá da terceira colocação.
Grid de largada do GP de Singapura
- George Russel (Mercedes) - 1m29s158
- Max Verstappen (RBR) +0s182
- Oscar Piastri (McLaren) +0s366
- Kimi Antonelli (Mercedes) +0s379
- Lando Norri(McLaren) +0s428
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0s530
- Charles Lecrec (Ferrari) +0s626
- Isack Hadjar (RB) +0s688
- Oliver Bearman (Haas) +0s710
- Fernando Alonso (Aston Martin) +0s797
- Nico Hulkenberg (Sauber) - Q2
- Liam Lawson (RB) - Q2
- Yuki Tsunoda (RBR) - Q2
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - Q1
- Lance Stroll (Aston Martin) - Q1
- Franco Colapinto (Alpine) - Q1
- Esteban Ocon (Haas) - Q1
- Pierre Gasly (Alpine) - Q1
Horários e onde assistir ao GP de Singapura
Domingo (5)
- Corrida — 9h — Band