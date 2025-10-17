Fórmula 1 hoje: horário e onde assistir à classificação da corrida sprint do GP dos Estados Unidos

Russell venceu a última etapa do Mundial, em Singapura. MOHD RASFAN / AFP

O Grande Prêmio dos Estados Unidos, a 19ª etapa do mundial de Fórmula 1 em 2025, será disputado no Circuito das Américas, em Austin, Texas, neste domingo (19), a partir das 16h (de Brasília).

Antes disso, os pilotos disputam uma sprint neste sábado (18). O grid de largada para essa corrida será decidido logo mais, nesta sexta, a partir das 18h30min. A BandSports anuncia a transmissão.

Veja a programação do GP dos EUA de F1

Sexta-feira (17)

Classificação sprint: 18h30min, transmissão da BandSports

Sábado (18)

Corrida sprint: 14h, transmissão da BandSports

Classificação: 18h, transmissão da Band e da BandSports

Domingo (19)

Corrida: 16h, transmissão da Band

