Russell venceu a última etapa do Mundial, em Singapura. MOHD RASFAN / AFP

O Grande Prêmio dos Estados Unidos, a 19ª etapa do mundial de Fórmula 1 em 2025, será disputado no Circuito das Américas, em Austin, Texas, neste domingo (19), a partir das 16h (de Brasília).

Antes disso, os pilotos entram na pista nesta sexta-feira (17) para dois eventos importantes. A partir das 14h30min, será disputado o primeiro treino livre. Depois, às 18h30min, será definida a classificação para a corrida Sprint.

A BandSports anuncia a transmissão dos eventos desta sexta.

Veja a programação do GP dos EUA de F1

Sexta-feira (17)

Treino Livre: 14h30min, transmissão da BandSports

Classificação sprint: 18h30min, transmissão da BandSports

Sábado (18)

Corrida sprint: 14h, transmissão da BandSports

Classificação: 18h, transmissão da Band e da BandSports

Domingo (19)

Corrida: 16h, transmissão da Band

