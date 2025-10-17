O Grande Prêmio dos Estados Unidos, a 19ª etapa do mundial de Fórmula 1 em 2025, será disputado no Circuito das Américas, em Austin, Texas, neste domingo (19), a partir das 16h (de Brasília).
Antes disso, os pilotos entram na pista nesta sexta-feira (17) para dois eventos importantes. A partir das 14h30min, será disputado o primeiro treino livre. Depois, às 18h30min, será definida a classificação para a corrida Sprint.
A BandSports anuncia a transmissão dos eventos desta sexta.
Veja a programação do GP dos EUA de F1
Sexta-feira (17)
- Treino Livre: 14h30min, transmissão da BandSports
- Classificação sprint: 18h30min, transmissão da BandSports
Sábado (18)
- Corrida sprint: 14h, transmissão da BandSports
- Classificação: 18h, transmissão da Band e da BandSports
Domingo (19)
- Corrida: 16h, transmissão da Band