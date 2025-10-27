Fórmula 1 chega ao Brasil com diferença de um ponto entre Norris e Piastri; ouça o podcast

Norris venceu no Autódromo Hermanos Rodríguez. YURI CORTEZ / AFP

O GP do México reservou emoções neste domingo (26), no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Lando Norris confirmou o favoritismo após largar em primeiro e movimentou a classificação do campeonato mundial, tirando Oscar Piastri da ponta.

O piloto inglês da McLaren venceu a sua sexta corrida na temporada e foi aos 357 pontos, superando o australiano, que foi a 356 após terminar em 5°. Charles Leclerc e Max Verstappen completaram o pódio.

Agora, restam apenas quatro corridas até o fim do campeonato. A próxima disputa será no Brasil, no dia 9 de novembro.

O Paddock Gaúcha debate a expectativa pela briga entre Norris e Piastri até o final, além das chances de Verstappen ainda sonhar com o título.

O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.

