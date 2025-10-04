McLaren pode garantir título do campeonato de construtores em Singapura. MOHD RASFAN / AFP

Quem vai largar na frente no Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1? As posições no grid serão definidas neste sábado (4), a partir das 10h (horário de Brasília), com transmissão da Band.

Antes disso, contudo, os pilotos já entram na pista do Circuito Urbano de Marina Bay a partir das 6h30min para o terceiro treino livre do fim de semana. O TL3 será transmitido pela Bandsports.

A corrida principal, enquanto isso, está prevista para as 9h do domingo (5).

Leia Mais Fórmula 1: confira a classificação atualizada do campeonato mundial de 2025

Horários e onde assistir ao GP de Singapura

Sábado (4)

Treino Livre 3 — 6h30min — BandSports

Classificação — 10h — Band

Domingo (5)