F1: primeiro treino livre do GP do México tem Leclerc na liderança e Bortoleto em quinto

Leclerc terminou o primeiro treino livre do GP do México em primeiro lugar. Yuri Cortez / AFP

Na tarde desta sexta-feira (24) ocorreu o primeiro treino livre do GP do México, no circuito Hermanos Rodriguez. A atividade contou com a presença de nove novatos e com Gabriel Bortoleto fechando em quinto lugar.

Entre os rookies da sessão, o inglês de apenas 18 anos Arvid Lindblad (RBR) obteve a melhor colocação. Substituindo Max Verstappen, da Red Bull, o jovem terminou em sexto lugar, atrás de Leclerc, Kimi Antonelli, Hulkenberg, Piastri e Bortoleto.

Como foi o treino

Na primeira parte do treino, a maioria das equipes optou por começar com pneus duros, com o objetivo de mais velocidade. Líder do campeonato, Oscar Piastri fez o maior número de voltas da atividade, 35, e em determinado momento carregava a volta mais rápida, mas finalizando com 1min18s784 não conseguiu alcançar a primeira posição e terminou em quarto.

Após algumas trocas de pneus e paradas nos boxes, a última parte da sessão contou com mudanças. Antonelli garantiu o segundo lugar com 1min18s487, apenas 0,107 atrás do primeiro. Bortoleto largou em 18º, mas conseguiu tempo para fechar em quinto com 1min18s916. Já seu colega de equipe, Hulkenberg, marcou 1min18s760 e finalizou em terceiro.

Leclerc aproveitou que Verstappen e Norris não correram, substituídos por Arvid Lindblad e Patricio O'Ward, respectivamente, e garantiu o melhor tempo, 1min18s380. Antonio Fuosco, no lugar de Hamilton, terminou em último.

Fechando o top 10, Ocon terminou em sétimo (1min19s038). Em oitavo, Tsunoda fez 1min19s090 e, em 10º, o argentino Franco Colapinto marcou 1min19s331.

O treino livre 2 ocorre às 19h desta sexta-feira (24).

Classificação

Leclerc: 1min18s380 Antonelli: 1min18s760 Hulkenberg: 1min18s760 Piastri: 1min18s784 Bortoleto: 1min18s916 Lindblad: 1min18s997 (Verstappen) Ocon: 1min19s038 Tsunoda: 1min19s090 Colapinto: 1min19s331 Albon: 1min19s384 Hadjar: 1min19s409 Alonso: 1min19s472 O'Ward: 1min19680 (Norris) Vesti: 1min19s689 (Russell) Aron: 1min19s862 (Gasly) Hirakawa: 1min20s073 (Bearman) Iwasa: 1min20s153 (Lawson) Browning: 1min20s310 (Sainz) Crawford: 1min20s371 (Stroll) Fuoco: 1min20s854 (Hamilton)

