F1 hoje: onde assistir ao vivo à corrida do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1

Corrida será a 19ª etapa da temporada. RONALDO SCHEMIDT / AFP

O Grande Prêmio dos Estados Unidos, a 19ª etapa do mundial de Fórmula 1 em 2025, será disputado no Circuito das Américas, em Austin, Texas, neste domingo (19), a partir das 16h (de Brasília).

A F1 chega ao continente americano para uma sequência de quatro provas seguidas (México, São Paulo e Las Vegas). O GP dos EUA, assim como os seguintes, será importante para a disputa do título de pilotos, já que a McLaren já garantiu o campeonato de construtores.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, largará da pole position, sendo seguido por Lando Norris, da McLaren, e Charles Leclerc, da Ferrari. O brasileiro Gabriel Bortoleto teve apenas o 16° melhor tempo nos treinos.

No sábado (18), Verstappen também foi o melhor na corrida sprint. Ele se aproveitou de uma batida entre os dois pilotos da McLaren e diminuiu a distância na classificação. Agora, o holandês segue em terceiro, mas com 273 pontos. Em segundo está Norris com 314. O líder é Oscar Piastri com 336.

Horário e onde assistir ao GP dos Estados Unidos

Domingo (19)

Corrida: 16h (BandSports e F1TVPro)

