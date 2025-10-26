F1 hoje: horário e onde assistir ao GP do México de Fórmula 1

O Grande Prêmio do México será disputado na Cidade do México neste domingo (26), a partir das 17h (de Brasília). Com isso, o Mundial de Fórmula 1 chega à sua 20ª etapa em 2025.
Band, na TV aberta, BandSports, na TV fechada, e a F1TV Pro, via streaming, anunciam a transmissão do GP.
Lando Norris vai largar na frente no GP do México de Fórmula 1. O piloto da McLaren foi o mais rápido no treino classificatório realizado neste sábado (25), no quente Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari, completam o top 3.
O brasileiro Gabriel Bortoleto foi eliminado ainda no Q1 e parte da 16ª posição no grid. Depois de um bom desempenho nos treinos livres — chegou a superar Max Verstappen por 0s131 no terceiro treino e terminou em 10º —, Bortoleto não repetiu a performance no classificatório.
Horários e onde assistir ao GP do México
- Quando? Domingo (26), às 17h
- Onde assistir? Band, BandSports e F1TV Pro