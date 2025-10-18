F1 hoje: horário e onde assistir à corrida sprint do GP dos EUA de Fórmula 1

Definição do grid da sprint aconteceu nesta sexta-feira. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Já na reta decisiva da temporada, o fim de semana é de etapa importante para o Mundial de Fórmula 1. O Grande Prêmio dos Estados Unidos, 19ª etapa, acontece em Austin, no Texas.

Antes da corrida, no entanto, será disputada uma das "minicorridas", a sprint. A largada acontece neste sábado (18), às 14h. A transmissão é da BandSports.

Leia Mais Equipes da Fórmula 1 apresentam pinturas especiais no GP dos Estados Unidos; veja as fotos

E a pole position será do único piloto que reúne condições de ameaçar as McLaren. Max Verstappen fez a pole na sexta-feira (17) e vai largar na frente. Lando Norris, vice-líder do Mundial, completa a primeira fila. O atual líder da temporada, Oscar Piastri, larga em terceiro.

A programação do GP dos EUA de F1

Sábado (18)

Corrida sprint: 14h, transmissão da BandSports

Classificação: 18h, transmissão da Band e da BandSports

Domingo (19)

Corrida: 16h, transmissão da Band

Ouça o Paddock Gaúcha, podcast de automobilismo da Rádio Gaúcha