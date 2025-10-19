Lando Norris foi o vencedor do primeiro GP do ano. PAUL CROCK / AFP

A temporada de 2025 da Fórmula 1 já está na sua reta final, com 19 provas disputadas das 24 etapas programadas.

Abaixo, confira como está a classificação do campeonato de pilotos até o momento.

Fórmula 1 2025: classificação do campeonato de pilotos

Oscar Piastri (McLaren / Mercedes) — 346 pontos Lando Norris (McLaren / Mercedes) — 332 pontos Max Verstappen (RBR / Honda) — 306 pontos George Russell (Mercedes) — 252 pontos Charles Leclerc (Ferrari) — 192 pontos Lewis Hamilton (Ferrari) — 142 pontos Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 89 pontos Alexander Albon (Williams / Mercedes) — 73 pontos Nico Hulkenberg (Sauber / Ferrari) — 41 pontos Isack Hadjar (RB / Honda) — 39 pontos Carlos Sainz (Williams / Mercedes) — 38 pontos Fernando Alonso (Aston Martin / Mercedes) — 37 pontos Lance Stroll (Aston Martin / Mercedes) — 32 pontos Liam Lawson (RB / Honda) — 30 pontos Esteban Ocon (Haas / Ferrari) — 28 pontos Pierre Gasly (Alpine / Renault) — 20 pontos Yuki Tsunoda (Red Bull / Honda) — 20 pontos Oliver Bearman (Haas / Ferrari) — 20 pontos Gabriel Bortoleto (Sauber / Ferrari) — 18 pontos Jack Doohan (Alpine / Renault) — 0 pontos Franco Colapinto (Alpine / Renault) — 0 pontos

Fique por dentro da temporada 2025

Resumo da temporada

GP da Austrália — Circuito de Melbourne

Lando Norris é o atual vice-campeão da Fórmula 1. WILLIAM WEST / AFP

Em uma prova marcada por chuva, bandeiras amarelas e trocas frenéticas de pneus, o britânico Lando Norris, que havia largado na pole position, foi o vencedor do GP da Austrália, em Melbourne.

O atual tetracampeão mundial, Max Verstappen, e George Russell completaram o pódio. Na estreia pela Ferrari, o heptacampeão Lewis Hamilton terminou no décimo posto. O brasileiro Gabriel Bortoleto não completou a prova.

GP da China — Circuito de Xangai

Piastri liderou de ponta a ponta no Circuito de Xangai. JADE GAO / AFP

A corrida se mostrou excessivamente tranquila para os líderes do pelotão, e bastante sonolenta para os fãs brasileiros que acordaram às 4h da manhã para acompanhar a prova.

Saindo na pole position, Piastri liderou de ponta a ponta com certa tranquilidade, sendo pouco ameaçado, inclusive, por seu companheiro de equipe, Norris, que sofreu um pequeno problema nos freios, o que impediu de disputar mais assiduamente a liderança com o australiano.

O ponto alto de ação na prova ficou por conta de Max Verstappen, que disputou firme a posição de quarto lugar com as ferraris de Hamilton e LeClerc.

GP do Japão - Circuito de Suzuka

Max Verstappen levou a melhor no Japão. JADE GAO / AFP

A prova no Japão mostrou que Max Verstappen estará sim na disputa do título mundial. O holandês largou em primeiro e segurou os dois pilotos da McLaren durante a corrida toda.

O Circuito de Suzuka foi o palco de mais uma troca de pilotos. Enquanto Vertsappen leva a Red Bull nas costas, o segundo assento segue sendo uma incógnita. Liam Lawson não rendeu e Yuki Tsunoda foi promovido ao posto.

GP do Bahrein - Circuito Internacional do Bahrein

Piastri venceu o GP do Bahrein com boa vantagem. Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP

Oscar Piastri foi o dono do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. O australiano da McLaren largou em primeiro e liderou praticamente toda a corrida para vencer pela quarta vez, justamente na sua 50ª prova na categoria. Com isso, a F1 tem um novo candidato ao título de pilotos. George Russell, da Mercedes, foi o segundo, enquanto Lando Norris, atual líder do campeonato, completou o pódio.

GP da Arábia Saudita - Circuito de Jeddah

Piastri venceu sua terceira corrida na temporada. Giuseppe CACACE / AFP

A vitória no GP da Arábia Saudita fez com que o australiano Oscar Piastri assumisse a liderança do mundial de pilotos de Fórmula 1.

O piloto da McLaren superou o holandês Max Verstappen, pole no sábado, e finalizou a prova no Circuito de Jeddah à frente dos outros concorrentes. Ele venceu sua terceira prova na temporada.

Piastri chegou aos 99 pontos e ultrapassou seu companheiro de equipe, Lando Norris (89), no topo do campeonato.

GP de Miami - Autódromo Internacional de Miami

Piastri venceu em Miami. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O resultado aumentou a vantagem do líder do campeonato para 16 pontos sobre Lando Norris, que foi o segundo colocado, completando mais uma dobradinha de escuderia britânica.

GP da Emilia-Romagna - Circuito de Ímola

Verstappen venceu pela quarta vez em Ímola. MARCO BERTORELLO / AFP

Com uma largada de tirar o fôlego e uma performance cirúrgica ao longo das 63 voltas, Max Verstappen voltou a vencer na Fórmula 1, ao triunfar no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, no tradicional circuito de Ímola.

Foi a segunda vitória do ano para o holandês, que já havia vencido no Japão, e a quarta consecutiva no traçado italiano — território onde o piloto da Red Bull parece pilotar com GPS próprio e instinto de campeão. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 18º.

GP de Mônaco - Circuito de Monte Carlo

Norris venceu a segunda corrida no ano. Gabriel BOUYS / AFP

Em uma prova sem ultrapassagens e marcada por jogos de equipe, o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 terminou da mesma maneira que começou, principalmente entre os quatro primeiros colocados. Lando Norris, que largou na pole, foi o vencedor, seguido de Charles Leclerc e Oscar Piastri.

O resultado embolou o campeonato, já que o britânico diminuiu a diferença para o australiano em três pontos. Max Verstappen terminou em quarto lugar, mas chegou a flertar com a vitória em alguns momentos da prova.

GP da Espanha - Circuito de Barcelona-Catalunha

Piastri venceu a prova na Espanha. LLUIS GENE / AFP

Max Verstappen bem que tentou vencer o GP da Espanha de Fórmula 1 pela quarta vez seguida, mas Oscar Piastri dominou a prova no Circuito de Barcelona-Catalunha, e não deu chances à Red Bull, comandando a dobradinha da McLaren com Lando Norris em segundo.

O tetracampeão, que brigou pela vitória até a entrada do safety car no fim, chegou na quinta colocação, atrás de Leclerc e Russell, mas sofreu penalidade no fim e caiu para décimo.

GP do Canadá - Circuito Gilles Villeneuve

Russell terminou no topo do pódio da prova no Canadá. Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

George Russell foi o grande vencedor do GP do Canadá de 2025. O piloto da Mercedes praticamente suportou as ameaças dos rivais atrás, especialmente no estágio final da corrida, válida pela 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1, que terminou com batida no fim e calouro no pódio.

Max Verstappen e Kimi Antonelli, respectivamente, completaram o pódio. O italiano da Mercedes, terceiro colocado, ficou entre os três melhores em uma corrida pela primeira vez em sua jovem carreira. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 14º.

GP da Áustria - Circuito de Spielberg

O vencedor da corrida foi Lando Norris, da McLaren, que segurou seu companheiro de equipe Oscar Piastri. A Ferrari se destacou na Áustria, tendo Charles Leclerc fechando o pódio e Lewis Hamilton na quarta posição.

Para os brasileiros, a 11ª etapa da temporada foi especial, porque pela primeira vez Gabriel Bortoleto terminou dentro da zona de pontuação, sendo o oitavo colocado na prova. O Brasil não marcava pontos desde Felipe Massa, em Abu Dhabi, em 2017.

GP da Grã-Bretanha - Circuito de Silverstone

A água que caiu do céu ditou o ritmo da corrida, vencida por Lando Norris, da McLaren, que aproveitou uma punição do seu companheiro Oscar Piastri para assumir a primeira posição da prova e se aproximar da liderança do campeonato.

Na terceira posição, Nico Hulkenberg finalmente conquistou seu primeiro pódio na F1. Em sua 239ª corrida na categoria, o alemão, que largou em 19º, fez uma prova sólida, acertou na estratégia e segurou a posição no final. Gabriel Bortoleto, por outro lado, teve uma estratégia infeliz, rodou sozinho e precisou abandonar a corrida.

GP da Bélgica - Circuito de Spa-Francorchamps

A chuva até tentou ser a principal protagonista do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. No entanto, o grande nome da prova foi Oscar Piastri, que ultrapassou Lando Norris na largada e venceu pela sexta vez na temporada 2025.

Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio na Bélgica. Gabriel Bortoleto, que largou em 10º, ganhou uma posição e terminou pela segunda vez na zona de pontuação, conquistando dois pontos.

GP do Azerbaijão - Circuito de rua de Baku

Max Verstappen venceu de ponta a ponta. ALEXANDER NEMENOV / AFP

Max Verstappen dominou o GP do Azerbaijão, vencendo de ponta a ponta após largar na pole position. A corrida foi marcada também pelo acidente de Oscar Piastri, que bateu na curva 5 e abandonou a pista.

O pódio foi completado por George Russell e Carlos Sainz, que deu à Williams seu primeiro pódio em três anos. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 11º lugar, beneficiado pela punição de 10 segundos a Alexander Albon.

GP do Singapura - Circuito urbano de Marina Bay

Russell comemora vitória no GP de Singapura. MOHD RASFAN / AFP

Depois de surpreender na classificação e garantir a pole, George Russell fez uma corrida segura e foi o vencedor do GP de Singapura, disputado no Circuito Urbano de Marina Bay, neste domingo (5). Esta foi a segunda vitória do piloto da Mercedes na atual temporada.

O pódio foi completado por Max Verstappen, da Red Bull, e Lando Norris, da McLaren. O brasileiro Gabriel Bortoleto não teve um bom fim de semana e terminou na 17° colocação.

GP dos Estados Unidos - Circuito das Américas

Max Verstappen dominou todo o final de semana no Circuito das Américas, em Austin, Texas. O holandês foi pole nas duas classificações, venceu a prova sprint e não deu chances aos rivais no Grande Prêmio dos Estados Unidos.

O brasileiro Gabriel Bortoleto teve um final de semana complicado e terminou o GP dos Estados Unidos na 18ª posição, após largar de 16º.

