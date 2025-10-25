Lando Norris conquista a pole no GP do México de F1; confira a posição de Bortoleto e o restante do grid

Lando Norris vai largar na frente no GP do México de Fórmula 1. O piloto da McLaren foi o mais rápido no treino classificatório realizado neste sábado (25), no quente Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari, completam o top 3.
O brasileiro Gabriel Bortoleto foi eliminado ainda no Q1 e parte da 16ª posição no grid. Depois de um bom desempenho nos treinos livres — chegou a superar Max Verstappen por 0s131 no terceiro treino e terminou em 10º —, Bortoleto não repetiu a performance no classificatório.
O piloto sofreu com a aderência e ainda foi atrapalhado por Fernando Alonso na volta decisiva.
— Estávamos bem nas duas primeiras voltas, mas não achei grip (aderência) na última volta com o pneu novo. Sofri com o grip traseiro. Não sei... preciso olhar os dados. Não foi uma boa classificação — afirmou Bortoleto após a eliminação no Q1.
Na pole
No pelotão da frente, Verstappen, Norris e Oscar Piastri protagonizaram uma disputa intensa pela ponta. Restando pouco mais de cinco minutos para o fim do Q3, Leclerc surpreendeu com a melhor volta do fim de semana, 1min15s991, e chegou a tirar de Norris a pole provisória.
Mas o britânico reagiu na sequência. Com uma volta perfeita, anotou 1min15s586 e retomou a liderança, garantindo a pole position de forma dramática. O desempenho coroou um fim de semana de destaque da McLaren no México. Oscar Piastri, punido, largará apenas na oitava colocação.
A largada do GP do México está marcada para este domingo (26), às 17h (horário de Brasília).
Grid de largada — GP do México de Fórmula 1
- 1º - Lando Norris: 1min15s586
- 2º - Charles Leclerc: 1min15s848
- 3º - Lewis Hamilton: 1min15s938
- 4º - George Russell: 1min16s034
- 5º - Max Verstappen: 1min16s070
- 6º - Kimi Antonelli: 1min16s118
- 7º - Carlos Sainz Jr.: 1min16s172
- 8º - Oscar Piastri: 1min16s174
- 9º - Isack Hadjar: 1min16s252
- 10º - Oliver Bearman: 1min16s460
- 11º - Yuki Tsunoda: 1min16s816
- 12º - Esteban Ocon: 1min16s837
- 13º - Nico Hülkenberg: 1min17s016
- 14º - Fernando Alonso: 1min17s103
- 15º - Liam Lawson: 1min18s072
- 16º - Gabriel Bortoleto: 1min17s412
- 17º - Alexander Albon: 1min17s490
- 18º - Pierre Gasly: 1min17s546
- 19º - Lance Stroll: 1min17s606
- 20º - Franco Colapinto: 1min17s670