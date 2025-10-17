Equipes da Fórmula 1 apresentam pinturas especiais no GP dos Estados Unidos; veja as fotos

McLaren criou, em parceria com o Google Gemini, pintura especial para o GP dos Estados Unidos. McLaren / Divulgação

O GP dos Estados Unidos ocorre neste final de semana, entre a sexta-feira (17) e o domingo (19). A etapa do circuito conta com a corrida sprint no sábado (18), às 18h30min, e a corrida principal, no domingo, às 16h.

Para o 19º GP da temporada cinco escuderias optaram por pinturas especiais em seus carros: McLaren, Williams, Racing Bulls, Haas e Aston Martin. Confira abaixo os designs escolhidos.

McLaren

Design manteve o tradicional laranja papaia na composição. McLaren / Divlgação

Campeã dos construtores com seis rodadas de antecedência, a McLaren apresentou nova pintura em parceria com o Google Gemini e a Dell, para o GP dos Estados Unidos. O design escolhido será mantido para o GP do México também.

A pintura foi inspirada na paleta de cores do Gemini e também mantém o característico laranja papaia da McLaren, na asa, parte traseira e bico do carro. As cores também estarão presentes nos macacões, botas e luvas dos dois pilotos da equipe.

Williams

Williams manteve as tradicionais cores azul e branco. Williams / Divulgação

A Willians traz no design as tradicionais cores azul e branco do carro usado na temporada de 2002 da Fórmula 1, o FW24, que lutou contra a forte e dominante Ferrari pelo título do campeonato. Os ingleses ficaram em segundo e terceiro lugar.

Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya eram os pilotos da equipe inglesa. Montoya, inclusive, participou da sessão de apresentação do carro junto de um dos atuais pilotos da escuderia, Carlos Sainz.

— A pintura retrô do carro está incrível e é uma ótima maneira de celebrar a parceria com a Atlassian e a ambição da equipe de retornar ao degrau mais alto do pódio — declarou Mike Cannon-Brokes, CEO da Atlassian.

Racing Bulls

RB lançou carro em alusão ao cartão de débito Tortoise Visa. Racing Bulls / Divulgação

A ilustração escolhida pela RB remete ao casco de uma tartaruga. A equipe optou por usar o preto, laranja, marrom e dourado. A Racing Bulls estreou com o atual nome nesta temporada da Fórmula 1, antes já foi chamada por Toro Rosso e AlphaTauri.

As cores e o design escolhidos são alusão ao patrocinador, o CashApp, serviço financeiro em que o cartão de pré-pago, Tortoise Visa, possui os mesmos detalhes.

Haas

Correndo em casa, a Haas usou estrelas que remetem a bandeira americana. Haas / Divulgação

A Haas escolheu uma pintura repleta de estrelas para ilustrar o carro da única equipe estadunidense na Fórmula 1. Correndo em casa o time usou as estrelas para simbolizar as que também estão presentes na bandeira dos Estados Unidos.

Oliver Bearman e Esteban Ocon são os pilotos titulares nesta temporada. Em entrevista, Ocon declarou:

— Estou ansioso para voltar, exibir nossa pintura especial e, com sorte, dar aos nossos fãs locais muitos motivos para torcer.

Já Bearman disse:

— Este será meu primeiro GP dos Estados Unidos como piloto da MoneyGram Haas F1 Team, então sei que será intenso, mas é muito bom absorver a atmosfera e a paixão de todos os fãs americanos.

Aston Martin

Aston Martin manteve as tradicionais cores da equipe. Aston Martin / Divulgação

Também conhecida como a fabricante dos carros usados por James Bond, nos famosos filmes do 007, a Aston Martin apostou em exibir a "ciência invisível" na Fórmula 1. A equipe optou por expor fórmulas científicas que se conectam ao universo da modalidade, mantendo as cores habituais.

O CEO da escuderia, Andy Cowell, afirmou:

— O GP dos Estados Unidos deste final de semana marca a primeira pintura da equipe com o nosso patrocinador, a Aramco. Juntos, destacamos a ciência, a inovação e as pessoas que dão vida ao carro.