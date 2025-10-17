Equipes da Fórmula 1 apresentam pinturas especiais no GP dos Estados Unidos; veja as fotos

O GP dos Estados Unidos ocorre neste final de semana, entre a sexta-feira (17) e o domingo (19). A etapa do circuito conta com a corrida sprint no sábado (18), às 18h30min, e a corrida principal, no domingo, às 16h.
Para o 19º GP da temporada cinco escuderias optaram por pinturas especiais em seus carros: McLaren, Williams, Racing Bulls, Haas e Aston Martin. Confira abaixo os designs escolhidos.
McLaren
Campeã dos construtores com seis rodadas de antecedência, a McLaren apresentou nova pintura em parceria com o Google Gemini e a Dell, para o GP dos Estados Unidos. O design escolhido será mantido para o GP do México também.
A pintura foi inspirada na paleta de cores do Gemini e também mantém o característico laranja papaia da McLaren, na asa, parte traseira e bico do carro. As cores também estarão presentes nos macacões, botas e luvas dos dois pilotos da equipe.
Williams
A Willians traz no design as tradicionais cores azul e branco do carro usado na temporada de 2002 da Fórmula 1, o FW24, que lutou contra a forte e dominante Ferrari pelo título do campeonato. Os ingleses ficaram em segundo e terceiro lugar.
Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya eram os pilotos da equipe inglesa. Montoya, inclusive, participou da sessão de apresentação do carro junto de um dos atuais pilotos da escuderia, Carlos Sainz.
— A pintura retrô do carro está incrível e é uma ótima maneira de celebrar a parceria com a Atlassian e a ambição da equipe de retornar ao degrau mais alto do pódio — declarou Mike Cannon-Brokes, CEO da Atlassian.
Racing Bulls
A ilustração escolhida pela RB remete ao casco de uma tartaruga. A equipe optou por usar o preto, laranja, marrom e dourado. A Racing Bulls estreou com o atual nome nesta temporada da Fórmula 1, antes já foi chamada por Toro Rosso e AlphaTauri.
As cores e o design escolhidos são alusão ao patrocinador, o CashApp, serviço financeiro em que o cartão de pré-pago, Tortoise Visa, possui os mesmos detalhes.
Haas
A Haas escolheu uma pintura repleta de estrelas para ilustrar o carro da única equipe estadunidense na Fórmula 1. Correndo em casa o time usou as estrelas para simbolizar as que também estão presentes na bandeira dos Estados Unidos.
Oliver Bearman e Esteban Ocon são os pilotos titulares nesta temporada. Em entrevista, Ocon declarou:
— Estou ansioso para voltar, exibir nossa pintura especial e, com sorte, dar aos nossos fãs locais muitos motivos para torcer.
Já Bearman disse:
— Este será meu primeiro GP dos Estados Unidos como piloto da MoneyGram Haas F1 Team, então sei que será intenso, mas é muito bom absorver a atmosfera e a paixão de todos os fãs americanos.
Aston Martin
Também conhecida como a fabricante dos carros usados por James Bond, nos famosos filmes do 007, a Aston Martin apostou em exibir a "ciência invisível" na Fórmula 1. A equipe optou por expor fórmulas científicas que se conectam ao universo da modalidade, mantendo as cores habituais.
O CEO da escuderia, Andy Cowell, afirmou:
— O GP dos Estados Unidos deste final de semana marca a primeira pintura da equipe com o nosso patrocinador, a Aramco. Juntos, destacamos a ciência, a inovação e as pessoas que dão vida ao carro.