Equipe de Bortoleto na Fórmula 1 pode ter motor mais potente do que o esperado em 2026; entenda

Audi entrará na F1 em 2026. Audi Motorsport / Divulgação

A estreia da Audi na Fórmula 1 em 2026 pode ser bastante positiva. Isso deve refletir no desempenho de Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro que tem contrato com a escuderia até 2026.

A marca chegará na categoria — assumindo o lugar da Sauber — com um motor próprio dentro do novo regulamento, e informações do paddock da F1 indicam que ele será mais potente do que o esperado.

Especula-se que os engenheiros alemães ultrapassaram a barreira do 400kW com a unidade térmica, indo além dos 540 cavalos esperados. De acordo com rumores no paddock, a unidade de potência mais avançada é a da Mercedes, que estará presente no time de Brackley, além de McLaren, Williams e Alpine.

Mattia Binotto, chefe do projeto Audi F1, lançou um plano de cinco anos que tem como objetivo vencer em 2030 a F1. Em uma interessante entrevista à Autosprint, o ex-engenheiro da Ferrari traçou um cenário interessante:

— A F1 é o esporte mais complexo, e não apenas no automobilismo. Isso se deve ao seu tamanho e à sua tecnologia. A história nos ensina que todos os ciclos de vitórias são baseados em um período de preparação de cinco a sete anos. Queremos vencer em cinco anos: três para construir e dois para consolidar.

A transformação da Audi já vem ocorrendo. Mesmo ainda com as cores da Sauber, a equipe alemã já faz mudanças e pensa no carro de 2026 em diante.

Na atual temporada, a escuderia suíça deixou o último lugar no Mundial de Construtores e começou a disputar pontos. Nico Hulkenberg já foi pódio em Silverstone, enquanto Bortoleto vive bom momento, com 20 pontos somados.

Comparativo de motores

Dentro do novo regulamento, os motores terão de equiparar combustão e potência elétrica. Os rumores que estão circulando apontam que os alemães romperam a barreira dos 400 kW com o motor de combustão interna, chegando a mais de 540 cavalos de potência, enquanto o da Mercedes é creditado com 420 kW, ou seja, cerca de 571 cavalos de potência.

Esses números, no entanto, devem ser considerados com cautela, pois não são dados conclusivos, mas sim rumores de pessoas que ouviram sobre os testes de resistência de cada fabricante.

Há, porém, bons indicativos de que a Audi entrará na temporada 2026 em um patamar interessante. Além de assumir a estrutura da Sauber, a equipe alemã tem uma própria fábrica voltada para as competições de automobilismo.

Fábrica gigante

Desde 2014, em Neuburg, na Alemanha, existe o Audi Competence Centre Motorsport, que é uma fábrica de 3.000 metros, na qual a empresa desenvolveu a área de automobilismo.

Trata-se de um centro de excelência que teve de se adaptar às exigências da F1. A estrutura foi ampliada, assim como a equipe, que veio da Mercedes e da Ferrari, onde há mais experiência e conhecimento.

