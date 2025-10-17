Classificação da sprint: Verstappen larga na pole e Bortoleto é o último; confira o grid

Ainda na perseguição à McLaren, Max Verstappen vai largar na pole position da corrida sprint do GP dos EUA. A primeira posição da "minicorrida" da prova foi conquistada após a classificação, realizada no início da noite desta sexta-feira (17), em Austin, no Texas.
A corrida sprint acontece no sábado (18), às 14h. Segundo colocado no mundial de pilotos, Lando Norris completa a primeira fila. O atual líder da temporada, Oscar Piastri, larga em terceiro.
Gabriel Bortoleto, no entanto, não teve sorte. O brasileiro não conseguiu fazer tempo e vai largar na 20ª e última posição na corrida sprint.
Bastante frustrado, Bortoleto explicou o que aconteceu após a prova. Segundo ele, em entrevista à Bandsports, a equipe Sauber demorou para tirar o carro da garagem e mandá-lo à pista.
Como foi a classificação da sprint
Na primeira "perna" da classificação da sprint, foram eliminados Bearman, Colapinto, Tsunoda, Ocon e Bortoleto. Depois, Antonelli, Hadjar, Gasly, Stroll, e Lawson. ficaram pelo caminho.
Assim, foram até o SQ3 Hamilton, Alonso, Albon, Sainz, Hulkenberg, Leclerc, Russell, Piastri, Norris e Verstappen. No fim dos últimos 8 minutos, melhor para Verstappen, que cruzou a linha de chegada já com o cronômetro zerado, e larga na frente na sprint.
Programação
No sábado (18), além da sprint, acontece a classificação da corrida, às 18h. No domingo (19), a largada do GP dos EUA está prevista para às 16h.
O grid de largada da sprint
- 1. Max Verstappen (Red Bull)
- 2. Lando Norris (McLaren)
- 3. Oscar Piastri (McLaren)
- 4. Nico Hulkenberg (Sauber)
- 5. George Russell (Mercedes)
- 6. Fernando Alonso (Aston Martin)
- 7. Carlos Sainz (Williams)
- 8. Lewis Hamilton (Ferrari)
- 9. Alexander Albon (Williams)
- 10. Charles Leclerc (Ferrari)
- 11. Kimi Antonelli (Mercedes)
- 12. Isack Hadjar (Racing Bulls)
- 13. Pierre Gasly (Alpine)
- 14. Lance Stroll (Aston Martin)
- 15. Liam Lawson (Racing Bulls)
- 16. Oliver Bearman (Haas)
- 17. Franco Colapinto (Alpine)
- 18. Yuki Tsunoda (Red Bull)
- 19. Esteban Ocon (Haas)
- 20. Gabriel Bortoleto (Sauber)