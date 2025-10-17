Automobilismo

Fórmula 1
Notícia

Classificação da sprint: Verstappen larga na pole e Bortoleto é o último; confira o grid

Norris completa primeira fila, e Piastri larga em terceiro; "minicorrida" da prova de Austin acontece neste sábado, às 14h

Zero Hora

