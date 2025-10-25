Classificação da F1 hoje: veja horário e onde assistir ao treino classificatório do GP do México

Quem larga na frente? O treino classificatório para o GP do México será realizado neste sábado (25), às 18h. Antes disso, os pilotos poderão treinar um pouco mais no circuito, com o TL3 começando às 14h30min.
Enquanto o treino livre terá transmissão na Bandsports e F1 TV, a classificação vai ao ar também na Band.
A corrida principal está programada para domingo (26), às 17h (horário de Brasília).
Horários e onde assistir ao GP do México de Fórmula 1
Sábado (25)
- Treino livre 3: 14h30min - Bandsports e F1 TV
- Classificação: 18h - Band, Bandsports e F1 TV
Domingo (26)
- Corrida: 17h - Band e F1 TV