Cinco motivos para assistir ao GP dos EUA de Fórmula 1

Pilotos da McLaren devem disputar posições nos EUA. Formula 1 / Reprodução / X

Restam 174 pontos em disputa na temporada 2025 da Fórmula 1, e 33 destes serão disputados no final de semana do Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, Texas. A prova sprint e a corrida principal podem mudar o rumo do campeonato de pilotos, que segue aberto.

Depois da 19ª etapa ainda restarão mais cinco no calendário. No entanto, o final de semana do Circuito das Américas promete bons momentos. Zero Hora separou cinco motivos para assistir ao GP dos EUA.

Possibilidade de mudança na liderança

A diferença de pontos entre Oscar Piastri e Lando Norris é de 22. Ou seja, o britânico tem a chance de ultrapassar o australiano. Na sprint são 8 pontos para o vencedor, enquanto o primeiro colocado na prova principal vale 25.

Há também a possibilidade de Piastri aumentar a diferença, ainda mais por precisar das respostas pelas últimas corridas abaixo do esperado.

Os pilotos da McLaren vão brigar de verdade nos EUA? Ouça o Paddock Gaúcha desta semana

Verstappen ainda acredita no título

Se tem alguém que pode colocar fogo na disputa da McLaren é Max Verstappen. O tetracampeão está 63 pontos atrás de Piastri, mas vive seu melhor momento na temporada.

A chance de título é pequena, mas não se pode duvidar de um piloto do nível de Verstappen, ainda mais contra dois adversários que não têm a mesma maturidade que o holandês.

Disputa pelo segundo lugar nos construtores

O título entre as equipes já é da McLaren, mas ainda há disputa pelas demais posições. A Mercedes ocupa o segundo lugar, com 325 pontos, enquanto a Ferrari é a terceira, com 298. A Red Bull também está na disputa, com 290.

O grande problema da equipe austríaca é que apenas um piloto pontua. Verstappen tem 273 pontos e Yuki Tsunoda somou apenas 17 pela Red Bull.

Presente de Bortoleto

O brasileiro completou 21 anos na terça-feira (14), e isso pode ser um motivo para acreditar que Bortoleto pode ir bem nos EUA. Ele não pontuou nas duas últimas etapas, e com certeza isso lhe incomoda.

A Sauber segue oscilando, desempenhando bem apenas em determinadas pistas. O Circuito das Américas indica que a equipe de Bortoleto pode entregar um carro capaz de brigar por pontos.

Últimas chances para Colapinto

O argentino ainda não tem pontos na temporada e sua vaga na Alpine não deve ser renovada para 2026. No entanto, Colapinto ainda terá suas últimas chances de mostrar algum resultado para seguir na categoria.

A Alpine pode ser considerado o pior carro de 2025, e os resultados de Pierre Gasly, o outro piloto da equipe, também não são empolgantes. Porém, o francês soma 20 pontos, em etapas nas quais se mostrou talentoso.