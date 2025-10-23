O Grande Prêmio do México, que ocorre neste domingo (26), deverá ser uma prova importante para a disputa do título de pilotos. A liderança de Oscar Piastri ficou ameaçada, principalmente pelos bons resultados recentes de Max Verstappen.
A 20ª etapa da temporada terá elementos de sobra para ser acompanhada do início ao fim. Zero Hora separou cinco motivos para assistir ao GP do México de Fórmula 1:
Piastri precisa dar resposta
O líder do campeonato não vence desde o GP da Holanda, há cinco etapas. Nas quatro corridas seguintes, Piastri somou 37 pontos contra 101 de Max Verstappen, que venceu três provas e foi segundo colocado em uma.
No GP do México é o momento do australiano dar uma resposta para manter a liderança e ganhar confiança para a reta final de disputa. Além do holandês, que está 40 pontos atrás, Lando Norris também se aproximou e diminuiu a diferença para 14.
Max é o maior vencedor do circuito
Confiança lá em cima e a chance do pentacampeonato renovada. Para ajudar, Verstappen é o maior vencedor do Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, com cinco conquistas.
O holandês venceu em 2017 e 2018, quando a Red Bull estava longe do auge, mas mostrava bom desempenho na pista mexicana. Depois, Verstappen ganhou três anos seguidos: 2021, 2022 e 2023, em todos ele terminou como campeão da temporada.
Busca do primeiro pódio de Hamilton
No GP dos Estados Unidos, Hamilton finalmente teve um desempenho positivo, mas ainda não conquistou seu primeiro pódio com a Ferrari. Já foram quatro vezes em que ele terminou na quarta posição ao longo da temporada.
A equipe italiana venceu a prova mexicana em 2024, com Carlos Sainz, e isso pode ser um bom indício para Hamilton, mas principalmente para Charles Leclerc, que vive um momento melhor e foi o terceiro colocado no GP dos EUA.
Equilíbrio entre os construtores
Na disputa pela segunda posição do Campeonato de Construtores, três equipes estão muito próximas. A Mercedes está em segundo, com 341 pontos, seguida de perto pela Ferrari, 334, e Red Bull, 331.
Com o bom momento de Verstappen e uma evolução de Yuki Tsunoda, a equipe da marca de energéticos chegou nas duas outras concorrentes.
Bortoleto precisa de um bom final de semana
São três provas seguidas sem pontuar. Isso até é normal por se tratar da Sauber, porém, o desempenho que Gabriel Bortoleto já mostrou cria expectativas de que ele esteja entre os 10 primeiros com mais frequência.
O brasileiro tem 18 pontos na temporada e ainda quer somar mais alguns até o final do ano. O GP do México pode ser uma boa oportunidade para ele ganhar confiança e chegar com tudo para correr em casa, no GP de São Paulo, em Interlagos.