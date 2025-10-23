Verstappen é o maior vencedor do GP do México, com cinco vitórias. JIM WATSON / AFP

O Grande Prêmio do México, que ocorre neste domingo (26), deverá ser uma prova importante para a disputa do título de pilotos. A liderança de Oscar Piastri ficou ameaçada, principalmente pelos bons resultados recentes de Max Verstappen.

A 20ª etapa da temporada terá elementos de sobra para ser acompanhada do início ao fim. Zero Hora separou cinco motivos para assistir ao GP do México de Fórmula 1:

Piastri precisa dar resposta

Piastri não vence desde o GP da Holanda. JOHN LOCHER / POOL/AFP

O líder do campeonato não vence desde o GP da Holanda, há cinco etapas. Nas quatro corridas seguintes, Piastri somou 37 pontos contra 101 de Max Verstappen, que venceu três provas e foi segundo colocado em uma.

No GP do México é o momento do australiano dar uma resposta para manter a liderança e ganhar confiança para a reta final de disputa. Além do holandês, que está 40 pontos atrás, Lando Norris também se aproximou e diminuiu a diferença para 14.

Max é o maior vencedor do circuito

Confiança lá em cima e a chance do pentacampeonato renovada. Para ajudar, Verstappen é o maior vencedor do Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, com cinco conquistas.

O holandês venceu em 2017 e 2018, quando a Red Bull estava longe do auge, mas mostrava bom desempenho na pista mexicana. Depois, Verstappen ganhou três anos seguidos: 2021, 2022 e 2023, em todos ele terminou como campeão da temporada.

Busca do primeiro pódio de Hamilton

Hamilton vem de bom resultados nos EUA. PETER FOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

No GP dos Estados Unidos, Hamilton finalmente teve um desempenho positivo, mas ainda não conquistou seu primeiro pódio com a Ferrari. Já foram quatro vezes em que ele terminou na quarta posição ao longo da temporada.

A equipe italiana venceu a prova mexicana em 2024, com Carlos Sainz, e isso pode ser um bom indício para Hamilton, mas principalmente para Charles Leclerc, que vive um momento melhor e foi o terceiro colocado no GP dos EUA.

Equilíbrio entre os construtores

Na disputa pela segunda posição do Campeonato de Construtores, três equipes estão muito próximas. A Mercedes está em segundo, com 341 pontos, seguida de perto pela Ferrari, 334, e Red Bull, 331.

Com o bom momento de Verstappen e uma evolução de Yuki Tsunoda, a equipe da marca de energéticos chegou nas duas outras concorrentes.

Bortoleto precisa de um bom final de semana

São três provas seguidas sem pontuar. Isso até é normal por se tratar da Sauber, porém, o desempenho que Gabriel Bortoleto já mostrou cria expectativas de que ele esteja entre os 10 primeiros com mais frequência.

O brasileiro tem 18 pontos na temporada e ainda quer somar mais alguns até o final do ano. O GP do México pode ser uma boa oportunidade para ele ganhar confiança e chegar com tudo para correr em casa, no GP de São Paulo, em Interlagos.

Ouça o Paddock Gaúcha, podcast de automobilismo do Grupo RBS