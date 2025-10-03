Bortoleto minimiza desempenho ruim nos treinos de sexta para o GP de Singapura: "Ainda há trabalho a ser feito"

Bortoleto em ação no Circuito Urbano de Marina Bay, em Singapura. LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

As primeira voltas de Gabriel Bortoleto no Circuito Urbano de Marina Bay, em Singapura, foram de muitos testes e resultados abaixo da expectativa. No entanto, o brasileiro da Sauber minimizou as posições durante os treinos livres e focou nas melhorias.

Bortoleto ficou em 17º no TL1, que foi liderado por Fernando Alonso, da Aston Martin. E terminou em 15º no TL2, no qual Oscar Piastri, da McLaren, foi o mais rápido.

— Foi bom entrar na pista e entender bem o que esperar neste fim de semana. Embora a primeira sessão de treinos tenha sido tranquila no geral, o TL2 não foi tranquilo, com muito tráfego, dificultando a realização de voltas adequadas, além de algumas interrupções — disse Bortoleto.

O foco agora é na classificação de sábado (4), às 10h (horário de Brasília), pois na corrida será difícil ganhar posições na pista com ultrapassagens, por se tratar de um circuito travado. A prova é no domingo (5), a partir das 9h.

— No geral, a sensação foi boa, mas ainda há trabalho a ser feito para encontrar o equilíbrio certo. O carro estava um pouco complicado de pilotar em alguns momentos, mas há muitos dados para analisar durante a noite, enquanto nos preparamos para a classificação — complementou o brasileiro.

Ouça o Paddock Gaúcha