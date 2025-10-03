Automobilismo

Foco no sábado
Notícia

Bortoleto minimiza desempenho ruim nos treinos de sexta para o GP de Singapura: "Ainda há trabalho a ser feito"

Brasileiro ficou em 17º e em 15º nas duas primeiras atividades no Circuito Urbano de Marina Bay

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS