Verstappen vence GP do Azerbaijão, marcado por acidente de Piastri; Bortoleto fica em 11º

Max Verstappen dominou o GP do Azerbaijão, vencendo de ponta a ponta após largar na pole position. A corrida foi marcada também pelo acidente do líder da Fórmula 1, Oscar Piastri, que bateu na curva 5 e abandonou a pista.
O pódio foi completado por George Russell (Mercedes), que subiu de quinto para segundo, e Carlos Sainz (Williams), que conquistou seu primeiro pódio pela equipe. O resultado de Russell ajudou a Mercedes a ultrapassar a Ferrari no mundial de construtores, enquanto Sainz deu à Williams seu primeiro pódio em três anos, desde o GP da Bélgica de 2021.
Como foi Bortoleto?
O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 11º lugar, beneficiado pela punição de 10 segundos a Alexander Albon. Bortoleto subiu de 13º para 12º na largada, após um acidente com Oscar Piastri. Ele chegou a entrar no top 10, mas perdeu posições depois de seu pit stop.
A corrida
A largada do GP do Azerbaijão foi marcada pelo acidente de Oscar Piastri. O australiano primeiro queimou a largada, soltando a embreagem antes das luzes se apagarem, depois teve uma largada ruim, caiu para último e, tentando se recuperar, bateu sozinho, causando um Safety Car logo na primeira volta da corrida.
A batida de Piastri na largada se somou ao dia ruim de Lando Norris: superado na largada por Isack Hadjar, ele ainda sofreu com outro pit stop lento, de 4s. O inglês caiu para oitavo e cruzou a linha de chegada em sétimo; os resultados, somados ao pódio da Mercedes, adiaram o título de construtores da McLaren para o GP de Singapura.
Com folga e apenas um pit stop, Max Verstappen levou a melhor na corrida. Assim, chegou a quatro vitórias — sendo duas consecutivas — em 2025.
A Fórmula 1 retorna no dia 5 de outubro, no Circuito Urbano de Marina Bay, para o GP de Singapura.
A classificação do GP do Azerbaijão
- Max Verstappen (Red Bull Racing)
- George Russell (Mercedes)
- Carlos Sainz (Williams)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Oliver Bearman (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Nico Hülkenberg (Sauber)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Oscar Piastri (McLaren) - abandonou