Verstappen pode superar a McLaren no GP do Azerbaijão? Ouça o podcast

Depois de vencer na Itália, Max Verstappen pode repetir o feito e levar a melhor sobre os pilotos da McLaren no GP do Azerbaijão?
Esta será a 17ª etapa da temporada 2025 da Fórmula 1, que será disputada no circuito de rua de Baku, capital do país, no domingo (21).
Na última prova, em Monza, Verstappen foi o mais rápido. A corrida, no entanto, ficou marcada pela troca de posições, ordenada pela McLaren, entre Lando Norris e Oscar Piastri, que completaram o pódio.
Ouça o Paddock Gaúcha
O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.