Verstappen ainda tem chance de ficar com o título da Fórmula 1 em 2025? Ouça o podcast

Max Verstappen, da Red Bull, venceu mais uma vez na Fórmula 1. No GP do Azerbaijão, no domingo (21), o piloto holandês dominou de ponta a ponta.
A corrida em Baku também ficou marcada pelo acidente de Oscar Piastri, da McLaren, líder no Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Lando Norris, segundo na briga pelo campeonato, terminou em sétimo.
Faltando sete etapas, Verstappen ainda tem chance de ficar com o título em 2025?
Ouça o Paddock Gaúcha
