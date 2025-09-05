Treino livre da F1 hoje: veja horário e onde assistir aos treinos do GP da Itália de Fórmula 1

Depois de voltar das férias, a Fórmula 1 irá para um dos seus mais tradicionais circuitos neste final de semana. Monza recebe o GP da Itália, que tem corrida programada para domingo (7), às 10h (horário de Brasília).
Os treinos livres ocorrem nesta sexta-feira (5), às 8h30min (TL1) e às 12h (TL2), com transmissão da Bandsports e da F1 TV.
O que esperar da corrida
O GP da Holanda na última semana fez com que Oscar Piastri abrisse 34 pontos de Lando Norris na liderança do Mundial de Pilotos. O abandono do britânico dificultou suas chances de título na temporada.
Correndo em casa, os pilotos da Ferrari podem surpreender no final de semana. Em 2024, Leclerc conseguiu a vitória em solo italiano.
O brasileiro Gabriel Bortoletto, ainda pela Fórmula 2 no ano passado, viveu um dos seus grandes momentos em um monoposto na Itália. Ele largou do fundo do grid e venceu a corrida.
Horários e onde assistir ao GP da Itália de Fórmula 1
Sexta-feira (5)
- Treino livre 1: 8h30min - Bandsports e F1 TV
- Treino livre 2: 12h - Bandsports e F1 TV
Sábado (6)
- Treino livre 3: 7h30min - Bandsports e F1 TV
- Classificação: 11h - Band, Bandsports e F1 TV
Domingo (7)
- Corrida: 10h - Band e F1 TV