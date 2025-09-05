Automobilismo

Força da McLaren
Segundo treino livre do GP da Itália termina com Norris na liderança e Bortoleto em 12º

Sainz e Leclerc completaram top 3 em sessão que encerrou primeiro dia de atividades no Autódromo de Monza

