Segundo treino livre do GP da Itália termina com Norris na liderança e Bortoleto em 12º

A McLaren demonstrou força no segundo treino livre para o GP da Itália, realizado nesta sexta-feira (5), com Lando Norris liderando a sessão. Ele marcou o tempo de 1m19s878, superando Charles Leclerc, da Ferrari, por apenas 0s083. Carlos Sainz, da Williams, garantiu o terceiro lugar, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 12º.
Horas antes, no primeiro treino livre em Monza, Lewis Hamilton terminou como líder, com Leclerc e Sainz tembém logo atrás e Bortoleto em 11º. O próximo treino livre está agendado para este sábado (6), às 7h30min (horário de Brasília).
Desempenho de Bortoleto
Bortoleto inicialmente se posicionou em nono lugar com pneus médios, a 0s9 da liderança. Ao trocar para pneus macios na segunda metade da sessão, ele alcançou a sexta melhor marca, mas posteriormente foi superado, finalizando em 12º.
Destaques da Sessão
A sessão começou com tempos competitivos de Norris, Antonelli, Verstappen e Piastri com pneus médios. Kimi Antonelli causou uma breve paralisação ao escapar na curva 7. Verstappen chegou a liderar brevemente antes de Norris reassumir a ponta com pneus macios.
As Ferraris de Leclerc e Hamilton também mostraram bom desempenho com pneus duros e macios, respectivamente, com Leclerc alcançando a vice-liderança. Sainz chegou a liderar, mas foi superado por Leclerc e Piastri.
Resultado
- Lando Norris (McLaren) - 1m19s878
- Charles Leclerc (Ferrari) +0s083
- Carlos Sainz (Williams) +0s096
- Oscar Piastri (McLaren) +0s181
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0s192
- Max Verstappen (RBR) +0s199
- Alexander Albon (Williams) +0s301
- Nico Hulkenberg (Sauber) +0s363
- Yuki Tsunoda (RBR) +0s391
- George Russell (Mercedes) +0s398
- Isack Hadjar (RB) +0s505
- Gabriel Bortoleto (Sauber) +0s597
- Lance Stroll (Aston Martin) +0s650
- Oliver Bearman (Haas) +0s729
- Fernando Alonso (Aston Martin) +0s767
- Esteban Ocon (Haas) +0s776
- Liam Lawson (RB) +0s933
- Pierre Gasly (Alpine) +1s224
- Kimi Antonelli (Mercedes) +1s489
- Franco Colapinto (Alpine) +1s686