Pilotos da McLaren conseguirão reagir no GP de Singapura? Ouça o podcast

Lando Norris (e) e Oscar Piastri (d) brigam pelo título. JOE KLAMAR / AFP

Depois de duas vitórias consecutivas de Max Verstappen, a McLaren está pressionada.

Será que Oscar Piastri e Lando Norris, líderes na briga pelo título, conseguirão mostrar poder de reação no GP de Singapura?

O novo episódio do Paddock Gaúcha projeta a corrida que será disputada no próximo domingo (5), no circuito urbano de Marina Bay.

Ouça o Paddock Gaúcha

O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.