Pilotos da McLaren conseguirão reagir no GP de Singapura? Ouça o podcast

Depois de duas vitórias consecutivas de Max Verstappen, a McLaren está pressionada.
Será que Oscar Piastri e Lando Norris, líderes na briga pelo título, conseguirão mostrar poder de reação no GP de Singapura?
O novo episódio do Paddock Gaúcha projeta a corrida que será disputada no próximo domingo (5), no circuito urbano de Marina Bay.
Ouça o Paddock Gaúcha
