O que esperar do GP de São Paulo de Fórmula 1? Assista ao podcast

Em 2024, Max Verstappen levou a melhor em São Paulo. NELSON ALMEIDA / AFP

O que esperar do GP de São Paulo em 2025? O novo episódio do Paddock Gaúcha recebeu Francisco Mattos, diretor executivo da F1 e da MotoGP no Brasil.

Ele falou sobre os preparativos para o evento que será realizado entre os dias 7 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Considerada a principal pista da América Latina, Interlagos teve a primeira prova disputada em 1973, com vitória do brasileiro Emerson Fittipaldi.

Assista ao Paddock Gaúcha

