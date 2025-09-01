Norris perdeu o título da Fórmula 1 no GP da Holanda? Ouça o podcast

Lando Norris abandonou o GP da Holanda por conta de um problema no motor. NICOLAS TUCAT / AFP

O GP da Holanda terminou com a vitória de Oscar Piastri. Com a quebra de Lando Norris, que não completou a prova, o australiano abriu 34 pontos de vantagem na liderança do Mundial de Pilotos.

O novo episódio do Paddock Gaúcha também falou sobre o desempenho de Isack Hadjar, que garantiu o primeiro pódio da carreira, e o péssimo fim de semana vivido pela Ferrari.

Ouça o Paddock Gaúcha:

O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.