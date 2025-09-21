"Máximo que podíamos alcançar", diz Bortoleto sobre 11ª posição no GP do Azerbaijão

Bortoleto durante o GP do Azerbaijão. OZAN KOSE / AFP

O Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, neste domingo (21), foi movimentado e por pouco não resultou em pontos para Gabriel Bortoleto. O brasileiro terminou na 11ª posição, uma posição atrás da zona de pontuação.

O resultado, no entanto, não foi lamentado pelo piloto da Sauber, que soube entender as situações diversas que ocorreram no Circuito Urbano de Baku.

— Foi uma corrida intensa, sempre perto de outros carros e muito perto dos muros o tempo todo. Acho que entregamos tudo o que tínhamos em mente hoje, com a 11ª colocação sendo o máximo que podíamos alcançar — afirmou Bortoleto após a corrida.

O brasileiro largou de 13º e conquistou uma posição na largada. Mais um lugar foi ganho após a batida de Oscar Piastri, da McLaren. Os carros da metade de pelotão se mantiveram muito próximos, o que dificultava os ataques.

— Foi um fim de semana complicado para nós no geral, e acho que não teríamos ritmo suficiente para lutar em posições mais altas. Mesmo assim, continuamos pressionando, conseguimos maximizar o que tínhamos e levamos para casa alguns aprendizados importantes. Em alguns fins de semana você consegue lutar, em outros nem tanto, mas correr é assim — disse o brasileiro.