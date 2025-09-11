Max Verstappen deixa Fórmula 1 de lado e correrá por outra equipe no final de semana

Max Verstappen segue provando que é um dos pilotos de Fórmula 1 mais apaixonados por automobilismo. O tetracampeão mundial deixará a categoria de lado neste final de semana, que não tem prova, e fará sua estreia em competição com carros GT.
O holandês, que venceu o GP de Monza no último final de semana, retomou os testes no lendário circuito de Nordschleife de Nürburgring, na Alemanha, para pilotar um Porsche Cayman GT4 CS. A estreia de Verstappen na Nürburgring Endurance Series (NLS) marcará uma nova etapa na carreira dele.
Para competir, o tetracampeão da F1 precisa cumprir os rigorosos requisitos da DMSB Permit Nordschleife (DPN). Na sexta-feira (12), ele deve realizar o exame teórico obrigatório para todos os estreantes no famoso circuito alemão conhecido como “Inferno Verde”.
Em testes anteriores, o piloto utilizou o pseudônimo "Franz Hermann", no entanto, agora precisará competir com seu nome verdadeiro, conforme regras oficiais.
Vai correr de Ferrari?
Se passar no exame teórico, Verstappen poderá participar da corrida de sábado (13) ao volante de um Porsche Cayman GT4 CS da equipe Lionspeed GP. Cumprindo isso, o holandês pretende avançar para um plano mais ambicioso.
O objetivo mesmo é correr com um carro de GT3. Vertsappen já tem um acordo para pilotar um Ferrari 296 GT3 da Emil Frey Racing. Para isso, ele precisará de uma autorização especial do diretor de corrida, mas sua licença Fia Platinum pode facilitar esse processo.
Foi com a Ferrari que Verstappen estabeleceu um recorde não oficial no Nordschleife. Agora, ele pretende validar esse desempenho e seu status de melhor piloto de F1 da atualidade em outra categoria.