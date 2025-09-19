Fórmula 1: Hamilton supera McLaren em treino livre no Azerbaijão e envia recado à rival; Bortoleto não vai bem

Hamilton foi o mais rápido em Baku. ALEXANDER NEMENOV / AFP

A Ferrari comandou o segundo treino livre desta manhã, no Circuito Urbano de Baku, e viu Lewis Hamilton finalizar a sessão para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 como o mais veloz, com o tempo de 1min41s293. O seu companheiro de equipe Charles Leclerc veio na cola e George Russell, da Mercedes, foi o terceiro.

O brasileiro Gabriel Bortoleto figurou em 15º, após ter sido 14º no TL1. Os dois pilotos da McLaren bateram no muro durante o TL2, o que prejudicou o resultado final.

O treino contou com uma disputa particular dos dois ferraristas pelo posto de mais veloz. Charles Leclerc liderou por boa parte, mas, com uma volta sensacional, Hamilton conseguiu superar a marca do companheiro e finalizou na primeira colocação.

A Mercedes foi outro destaque da atividade ao obter o terceiro e o quarto lugares, à frente de Bearman e Verstappen. Já Bortoleto não melhorou o seu tempo mesmo com a troca do jogo de pneus e fez um treino apenas regular.

McLaren domina o TL1

A primeira atividade desta sexta em Baku teve a McLaren com protagonista. A equipe britânica emplacou uma dobradinha com Lando Norris em primeiro, com o tempo de 1min42s704, e Oscar Piastri logo atrás. Leclerc terminou no terceiro posto. Bortoleto foi o 14º.

O treino contou com uma interrupção de cerca de 25 minutos por causa de um pedaço de borracha que ficou preso embaixo da zebra na curva 16, atrapalhando o andamento da movimentação. A paralisação complicou o cronograma das equipes. Bortoleto fez o 16º tempo na primeira tentativa e depois ganhou duas posições na segunda tomada de tempo.

Os pilotos voltam à pista neste sábado para o terceiro treino livre e, depois, para a definição do grid para a disputa do GP do Azerbaijão, que acontece neste domingo, às às 8h (horário de Brasília).

