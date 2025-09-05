Hamilton lidera primeiro treino livre no GP da Itália e Bortoleto fica em 11º; veja o resultado

Essa é a segunda sessão livre que o heptacampeão lidera na temporada 2025. Philippe Lopez / AFP

Lewis Hamilton iniciou o GP da Itália em Monza de forma promissora, liderando o primeiro treino livre desta sexta-feira (5), mesmo tendo em vista uma punição de cinco posições no grid para a corrida.

Sua melhor volta, 1m20s117, o colocou à frente de seu companheiro de equipe na Ferrari, Charles Leclerc, e de Carlos Sainz, da Williams. Gabriel Bortoleto, por sua vez, marcou o 11º tempo.

Esta é a segunda vez na temporada 2025 que Hamilton lidera um treino livre, a primeira ocorreu no GP da Inglaterra, em julho. Porém, ele cumprirá neste domingo a punição que se deve à não desaceleração sob bandeiras amarelas durante o GP da Holanda.

A sessão contou ainda com a participação de pilotos de desenvolvimento. Alex Dunne, da McLaren, assumiu o carro de Oscar Piastri, enquanto Paul Aron pilotou o Alpine de Franco Colapinto. Ambos os pilotos titulares retornarão para o segundo treino livre.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, teve uma progressão notável durante o treino. Iniciando com pneus duros e marcando o 14º tempo, ele conseguiu reduzir seu tempo em 0s7 e melhorar sua posição. Ele calçou os macios já na parte final da sessão, registrando com eles a 11ª volta da tabela.

Resultado do TL1 do GP da Itália