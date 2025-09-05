Hamilton lidera primeiro treino livre no GP da Itália e Bortoleto fica em 11º; veja o resultado

Lewis Hamilton iniciou o GP da Itália em Monza de forma promissora, liderando o primeiro treino livre desta sexta-feira (5), mesmo tendo em vista uma punição de cinco posições no grid para a corrida.
Sua melhor volta, 1m20s117, o colocou à frente de seu companheiro de equipe na Ferrari, Charles Leclerc, e de Carlos Sainz, da Williams. Gabriel Bortoleto, por sua vez, marcou o 11º tempo.
Esta é a segunda vez na temporada 2025 que Hamilton lidera um treino livre, a primeira ocorreu no GP da Inglaterra, em julho. Porém, ele cumprirá neste domingo a punição que se deve à não desaceleração sob bandeiras amarelas durante o GP da Holanda.
A sessão contou ainda com a participação de pilotos de desenvolvimento. Alex Dunne, da McLaren, assumiu o carro de Oscar Piastri, enquanto Paul Aron pilotou o Alpine de Franco Colapinto. Ambos os pilotos titulares retornarão para o segundo treino livre.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, teve uma progressão notável durante o treino. Iniciando com pneus duros e marcando o 14º tempo, ele conseguiu reduzir seu tempo em 0s7 e melhorar sua posição. Ele calçou os macios já na parte final da sessão, registrando com eles a 11ª volta da tabela.
Resultado do TL1 do GP da Itália
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 1m20s117
- Charles Leclerc (Ferrari) +0s169
- Carlos Sainz (Williams) +0s533
- Max Vestappen (RBR) +0s575
- Kimi Antonelli (Mercedes) +0s823
- Lando Norris (McLaren) +0s904
- Alexander Albon (Williams) +0s956
- George Russel (Mercedes) +0s993
- Fernando Alonso (Aston Martin) +0s997
- Isack Hadjar (RB) +1s041
- Gabriel Bortoleto (Sauber) +1s055
- Nico Hulkenberg (Sauber) +1s062
- Liam Lawson (RB) +1s084
- Yuki Tsunoda (RBR) +1s175
- Lance Stroll (Aston Martin) +1s178
- Alexander Dunne (McLaren) +1s489
- Esteban Ocon (Haas) +1s525
- Pierre Gasly (Alpine) +1s536
- Oliver Bearman (Haas) +1s941
- Paul Aron (Alpine) +2s036