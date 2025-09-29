GP de Singapura de Fórmula 1: data, horário e onde assistir

O Grande Prêmio de Singapura, a 18ª etapa do mundial de Fórmula 1 em 2025, será disputado no Circuito Urbano de Marina Bay, no domingo (5), a partir das 9h.
Serão 62 voltas em uma pista considerada difícil de ultrapassar. Portanto, a classificação no sábado (4), às 10h, ganha muita importância, pois quem larga na frente tem maiores chances de vencer.
Max Verstappen vem de duas vitórias seguidas e quer entrar na briga pelo título mundial. Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren, precisam mostrar respostas para o tetracampeão mundial.
No campeonato de construtores, a equipe britânica pode garantir o bicampeonato. Basta que os pilotos somem 13 pontos para conquistar o título com antecedência, ou seja, se Norris ou Piastri forem ao pódio chega ao fim a disputa, que em nenhum momento foi equilibrada.
Horários e onde assistir ao GP de Singapura
Sexta-feira (3)
- Treino Livre 1 — 6h30min — BandSports
- Treino Livre 2 - 10h - BandSports
Sábado (4)
- Treino Livre 3 — 6h30min — BandSports
- Classificação — 10h — Band
Domingo (5)
- Corrida — 9h — Band