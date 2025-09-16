GP de São Paulo não terá corrida sprint na Fórmula 1 em 2026; veja calendário

Verstappen venceu o GP de Interlagos no ano passado. NELSON ALMEIDA / AFP

A Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira (16) as seis provas que vão contar com a realização das corridas sprint na temporada 2026 e a grande mudança é a ausência do GP São Paulo nessa nova lista.

As provas que constam nesta nova relação de corrida sprint para o ano que vem são os GPs da China, de Miami, do Canadá, da Inglaterra, da Holanda e de Singapura.

Desde a introdução do formato, em 2021, esta será a primeira vez que Interlagos não vai contar com uma sprint. Assim, o Brasil vai realizar apenas a corrida principal, no domingo. As etapas da Bélgica, dos Estados Unidos e do Catar também deixaram de constar no calendário das provas com formato reduzido.

Sobre as mudanças, o presidente da F-1, Stéfano Domenicali, afirmou que a novidade vai trazer um impacto positivo junto ao público.

— O F-1 Sprint continuou a crescer em impacto positivo e popularidade desde que foi lançado em 2021. Os eventos oferecem mais ação a cada dia para nossos fãs, parceiros de transmissão e para os promotores, gerando maior comparecimento na audiência — afirmou.

Mohammed Ben Sulayen, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) destacou o sucesso das corridas de curta duração e afirmou que a entidade trabalha para deixar o campeonato ainda mais competitivo.

— O formato Sprint se tornou uma parte cada vez mais emocionante do Campeonato Mundial de F-1, proporcionando corridas de alta intensidade e entretenimento adicional para fãs em todo o mundo. Ao olharmos uma temporada histórica de 2026, com uma nova geração de carros e regulamentos, estou satisfeito em ver o Sprint evoluindo junto com nossas ambições — afirmou.

CALENDÁRIO DE SPRINTS EM 2026