GP da Itália mostrou que a McLaren é inimiga da competitividade; ouça o podcast

Apesar de ter o melhor carro, McLaren não venceu no GP da Itália. Formula 1 / Reprodução / X

A McLaren se viu no centro de uma grande polêmica no GP da Itália 2025, em Monza, após ordenar que Oscar Piastri devolvesse a posição a Lando Norris na reta final da corrida, mesmo depois de o australiano ter ganhado vantagem nos boxes por conta de um pit stop lento do companheiro.

O novo episódio do Paddock Gaúcha debate a escolha da equipe e a falta de personalidade dos dois pilotos. A decisão, justificada pelo chefe Andrea Stella como uma medida para preservar a ordem original antes das paradas, gerou críticas de fãs e rivais, além de vaias no pódio.

Embora Piastri tenha aceitado a instrução a contragosto, tanto ele quanto Norris ressaltaram a importância de priorizar a equipe, em contraste com o tom irônico de Max Verstappen, vencedor da prova, que afirmou jamais ter obedecido a uma ordem semelhante.

Ouça o Paddock Gaúcha

O Paddock Gaúcha tem episódio inédito sobre automobilismo e Fórmula 1 toda semana. O podcast pode ser acessado nas principais plataformas de áudio, além do site e do app de GZH.