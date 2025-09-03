GP da Itália 2025: data, horário e onde assistir à próxima corrida da Fórmula 1

Piastri é o líder da temporada. JOHN THYS / AFP

Depois de voltar das férias, a Fórmula 1 irá para um dos seus mais tradicionais circuitos neste final de semana. Monza recebe o GP da Itália, que tem corrida programada para domingo (7), às 10h (horário de Brasília).

Em 2024, Charles Leclerc foi o vencedor da prova, com Oscar Piastri em segundo e Lando Norris completando o pódio.

O que esperar da corrida

O GP da Holanda na última semana fez com que Oscar Piastri abrisse 34 pontos de Lando Norris na liderança do Mundial de Pilotos. O abandono do britânico dificultou suas chances de título na temporada.

Correndo em casa, os pilotos da Ferrari podem surpreender no final de semana. Em 2024, Leclerc conseguiu a vitória em solo italiano.

O brasileiro Gabriel Bortoletto, ainda pela Fórmula 2 no ano passado, viveu um dos seus grandes momentos em um monoposto na Itália. Ele largou do fundo do grid e venceu a corrida.

Horários e onde assistir ao GP da Itália de Fórmula 1

Sexta-feira (5)

Treino livre 1: 8h30min - Bandsports e F1 TV

8h30min - Bandsports e F1 TV Treino livre 2: 12h - Bandsports e F1 TV

Sábado (6)

Treino livre 3: 7h30min - Bandsports e F1 TV

7h30min - Bandsports e F1 TV Classificação: 11h - Band, Bandsports e F1 TV

Domingo (7)