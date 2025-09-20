Com direito a chimarrão e bandeira na pista: gaúchos buscam primeiro título da história do RS na Stock Car

Cesar Ramos leva bandeira do Rio Grande do Sul em todas as etapas. Carsten Horst / Hyset

Em 46 anos de Stock Car, nenhum gaúcho conseguiu o título da principal categoria do automobilismo brasileiro. Na atual temporada, são quatro pilotos nascidos no Estado que disputam as etapas, e dois deles estão com boas chances de disputar o título.

Metade da temporada já foi disputada e restam mais seis finais de semana, com 12 corridas — seis sprints e seis principais. O líder do campeonato é Felipe Fraga, com 465 pontos. No top 10 aparecem dois pilotos nascidos em Novo Hamburgo e que ainda têm condições de vencer o título inédito.

Busca pelo primeiro título gaúcho

Cesar Ramos, 36 anos, é o sexto colocado, com 342 pontos. Ele já venceu uma etapa, no Autódromo de Curvelo, em Minas Gerais. Na oitava posição está Arthur Leist, 24 anos, que totaliza 325 pontos, e teve como melhores resultados dois terceiros lugares: na sprint em casa, no Velopark, em Nova Santa Rita, e na corrida principal do Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, em São Paulo.

Cesar Ramos recebeu troféu de vencedor em Curvelo das mãos de Gabriel Bortoleto. Rafael Galiano / Hyset

Os outros dois gaúchos são Arthur Gama e Lucas Kohl, que ainda não conseguiram grande resultados na temporada, mas ainda são jovens na categoria.

— Muito feliz que estamos batendo um recorde este ano com quatro gaúchos. Eu saí do Estado muito cedo, mas tenho o maior orgulho do meu estado — conta Ramos, em entrevista a Zero Hora.

O experiente piloto da Ipiranga Racing contra que sempre leva uma bandeira do Rio Grande do Sul para as corridas, a qual deixa pendurada do seu lado do boxe.

No caso de Leist, o chimarrão sempre lhe acompanha, principalmente nas etapas nas quais o frio aparece. Apesar de jovem, ele sabe do peso que carrega nas costas.

— Sempre levo um pouco da minha cultura por onde vou. É um privilégio representar essa bandeira e espero trazer o primeiro campeonato da Stock Car para o Estado — afirma Leist, que também conversou com Zero Hora.

Amizade fora das pistas

Os dois pilotos que estão na disputa pelo título têm uma boa relação de amizade. Apesar da diferença de idade, Ramos e Leist costumam se reunir fora das pistas.

Neste ano, o experiente piloto foi recebido na casa do jovem para testar a pista de Curvelo no simulador. O resultado foi positivo para Ramos, que saiu vencedor da prova.

— Conheço o Cesinha faz tempo, mesmo sendo de diferentes gerações. Ele veio esses dias treinar no meu simulador e depois ganhou a corrida, eu brinquei que é a última vez que ajudo assim — brinca Leist.

— Quando estamos disputando na pista não tem amizade, só o respeito natural de correr de maneira limpa, mas a disputa é séria, com cada um buscando o seu objetivo particular. Tenho uma uma amizade com ele e usei o simulador, porque eles são da geração do simulador. Era uma pista nova para todos e tive que recorrer ao amigo — complementa Ramos.

Churrasco que une e que celebra

Uma paixão que os dois compartilham é o churrasco. Mas não é qualquer um, e sim o tradicional gaúcho. Leist é o assador oficial da família, enquanto quando está com os amigos exerce a função de degustador.

Arthur Leist com o troféu de terceiro colocado. Bruno Terena / Hyset

O jovem busca a primeira vitória na categoria. Em 2024, ele chegou a terminar em primeiro uma das etapas, mas foi desclassificado por conta de uma irregularidade no carro. A comemoração do primeiro lugar já está planejada:

— A comemoração será com um churrasco com os meus amigos e com minha família. A vitória que eu quase tive em 2024 está engasgada, mas tenho confiança de que ela virá em breve — afirma Leist.

Já para Ramos, o churrasco é presente na sua vida semanalmente. Ele costuma comer em churrascaria pelo menos duas vezes na semana. Além disso, as celebrações de bons resultados também são realizadas com muita carne.

— Agora eu costumo celebrar com minha família, que sempre me ajudou a chegar onde eu estou. Já tive a fase de comemorar com meus amigos, mas era outro momento — relembra Ramos.

As estratégias para buscar o título

Para conquistar o título inédito da Stock Car para o Estado, os dois pilotos têm objetivos bem claros: consistência. São duas corridas por etapa e são no máximo 137 pontos que um mesmo piloto pode conquistar no final de semana.

Portanto, a diferença para o líder pode ser tirada com certa tranquilidade. Ramos, que está na categoria há uma década, já disputou o título em 2020, mas não conseguiu. Para mudar essa história em 2025, Ramos acredita quem as condições estão melhores para chegar em Interlagos e levantar a taça.

— A nossa condição de estar ali na frente não é por acaso, estamos na metade do campeonato, e as próximas etapas são promissoras, porque nossa equipe vem numa crescente — conta Ramos.

Esta pode ser a primeira chance de Leist de disputar o título, logo em sua segunda temporada na Stock Car.

— Estamos bem na tabela. Precisamos de constância, pois é um campeonato muito competitivo, então precisamos ser praticamente perfeitos nas próximas etapas — diz.