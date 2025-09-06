Classificação da F1: veja horário e onde assistir ao treino classificatório de Monza neste sábado

Quem vai largar na frente em Monza? O treino classificatório para o GP da Itália será realizado neste sábado (6), às 11h. Antes disso, os pilotos poderão treinar um pouco mais no circuito, com o TL3 começando às 7h30min.
Enquanto o treino livre terá transmissão na Bandsports e F1 TV, a classificação vai ao ar também na Band.
A corrida principal está programada para domingo (7), às 10h (horário de Brasília).
Horários e onde assistir ao GP da Itália de Fórmula 1
Sábado (6)
- Treino livre 3: 7h30min - Bandsports e F1 TV
- Classificação: 11h - Band, Bandsports e F1 TV
Domingo (7)
- Corrida: 10h - Band e F1 TV