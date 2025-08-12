Veja quem são os pilotos que ficaram mais tempo sem vencer uma corrida na Fórmula 1

Piloto da Aston Martin e 11° colocado nesta temporada da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso chegou a 214 corridas sem uma vitória. Aos 44 anos, ele vive o maior "jejum" da carreira, mas este não é o tempo recorde da organização.
O piloto que lidera o ranking é o alemão Nico Hülkenberg. Nono colocado em 2025, ele está a 241 GPs sem uma vitória. Apesar de nunca ter subido ao lugar mais alto, ele conquistou o primeiro pódio neste ano, quando terminou em terceiro lugar no Grande Prêmio da Grã-Bretanha.
Na segunda colocação está Fernando Alonso, que venceu pela última vez em maio de 2013, no GP da Espanha. O terceiro é o italiano Andrea de Cesaris, que participou de 208 corridas, mas teve de se retirar em 147 delas.
Segunda sequência mais longa sem vitórias após vencer uma corrida
Atrás de Alonso, o piloto, que já venceu na Fórmula 1 e detém um longo período sem subir ao topo do pódio, é o italiano Jarno Trulli, que ficou 135 Grandes Prêmios em vitória.
Na organização, ele venceu uma corrida, no GP de Mônaco, em 2004. Até 2011, ele seguiu na F1, mas não voltou a vencer.
O maior número de corridas entre duas vitórias
Kimi Raikkonen é o único a competir em mais de 100 GPs entre duas vitórias na Fórmula 1. Durante o período, que contemplou o GP da Austrália de 2013 e o GP dos Estados Unidos de 2018, o finlandês subiu ao pódio 30 vezes, mas sem vencer.
Confira as maiores sequências sem vitórias na Fórmula 1
- Nico Hülkenberg - 241 GPs
- Fernando Alonso - 214 GPs
- Andrea de Cesaris - 208 GPs
- Sérgio Perez - 189 GPs
- Kevin Magnussen - 185 GPs