"Será a futura estrela que esperávamos": Bortoleto recebe elogios do chefe da Sauber na Fórmula 1

Gabriel Bortoleto está em alta na F1. DIMITAR DILKOFF / AFP

O sexto lugar conquistado no GP da Hungria com a Sauber e o comprometimento de aprender cada vez mais no primeiro ano de Fórmula 1 fizeram Gabriel Bortoleto ganhar "pontos preciosos" na avaliação de Jonathan Wheatley, chefe da equipe Sauber. O dirigente não poupou elogios ao brasileiro e destacou a sua resiliência para evoluir como profissional.

— Ele tem uma ética de trabalho fantástica e uma capacidade de assimilar novas informações. O Gabriel será a futura estrela que esperávamos — afirmou Wheatley, em entrevista ao jornal espanhol Marca.

Além do bom desempenho na pista no último final de semana, o chefe da Sauber citou ainda o comportamento do piloto, que faz questão de manter um bom relacionamento com toda a equipe.

— Gabriel ficou e voltou para agradecer à equipe no final da noite (pelo sexto lugar). Acho que isso demonstra não só a maturidade dele, mas também o respeito que ele tem por mecânicos e engenheiros — afirmou.

Apesar de estar em sua temporada de estreia na F1, o brasileiro tem se mostrado à vontade no circuito. Quem atesta essa realidade é o próprio Wheatley, ao comentar sobre o relacionamento com o piloto Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe.

— Devo dizer que é a dupla de pilotos mais próxima e colaborativa que me lembro de toda a minha carreira na Fórmula 1. Como equipe, posso dizer que estamos felizes com os dois — comentou Wheatley festejando o bom momento da equipe.