Quem são os pilotos que podem deixar a Fórmula 1 nas férias

Yuki Tsunoda é um dos pilotos ameaçados. FERENC ISZA / AFP

O período de férias de verão da Fórmula 1 começou após a disputa do GP da Hungria, no domingo (3). Enquanto a maioria dos pilotos vai descansar com a cabeça tranquila, há dois nomes que viverão momentos de apreensão, porque estão com suas vagas ameaçadas.

A falta de resultados positivos para Franco Colapinto, na Alpine, e Yuki Tsunoda, na Red Bull, pode fazer com que o mercado de pilotos fique agitado durante o mês de agosto.

A F1 retorna no dia 30, com o Grande Prêmio da Holanda, no Circuito de Zandvoort. Veja os motivos para os dois pilotos estarem ameaçados:

Franco Colapinto

O argentino entrou na vaga de Jack Doohan, que foi mandado embora após não ter conquistado nenhum ponto em seis etapas disputadas. Colapinto, então, foi chamado, tendo pelo menos cinco provas para mostrar algo diferente do australiano.

Desde então, já disputou oito corridas, não marcou ponto e coleciona pouquíssimos momentos bons. Para as próximas 12 etapas existe a chance de Colapinto ser trocado, ainda mais com a presença de Valtteri Bottas no paddock.

O experiente finlandês é reserva da Mercedes e vem sendo cotado para algumas vagas de titular, entre elas está a da Alpine. Investir em um nome mais experiente pode ser a alternativa da equipe francesa para terminar 2025 de forma digna.

Yuki Tsunoda

Enquanto estava na Racing Bulls, Tsunoda vinha tendo bom desempenho. No entanto, desde que foi promovido para a Red Bull, o japonês ainda não conseguiu se encontrar.

Desde o GP do Japão que Tsunoda está em uma das melhores equipes da F1, mas não consegue resultados. São apenas 10 pontos conquistados na temporada, sendo 3 pela Racing Bulls.

Liam Lawson, que começou pela equipe principal, mas não durou duas etapas, foi rebaixado para a escuderia satélite e já soma 20 pontos na tabela.