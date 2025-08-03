Quem é Rafael Câmara, brasileiro campeão mundial da Fórmula 3 e parte da academia da Ferrari

Rafael Câmara celebra vitória conquistada no Bahrein. Rafael Câmara / Reprodução / Instagram

O Brasil vai retomando aos poucos o protagonismo no automobilismo mundial. A base vem forte e colhendo resultados expressivos nos principais campeonatos do mundo.

A sensação da vez é Rafael Câmara, 20 anos, natural de Recife. O pernambucano foi campeão da Fórmula 3 com antecedência e chama a atenção de equipes da F1.

Pé no chão que deu certo

Rafael começou a temporada com duas vitórias na temporada. Depois dos bons resultados, ele manteve a consistência, ganhou outras duas corridas principais e garantiu o título com uma rodada de antecedência.

— Vamos manter o trabalho que a gente está fazendo, com o pé no chão. Claro que a gente tem uma vantagem boa, mas, se relaxar, perdemos essa vantagem rapidamente — disse Câmara, em entrevista exclusiva para Zero Hora, em abril.

A última etapa da F3 será em Monza, na Itália, entre 5 e 7 de setembro.

Academia de Pilotos da Ferrari

A sensação vai além dos resultados. O brasileiro faz parte da Academia de Pilotos da Ferrari, uma das mais tradicionais da F1. Ele é visto com bons olhos pela escuderia italiana, e os bons resultados devem impressionar a F1.

— Eles (Ferrari) ajudam bastante fora da pista. Dão todo o suporte mental e físico, mostram como a gente pode gerir o final de semana. Isso é bem bacana. Meu plano para chegar na Fórmula 1 é focar no presente, porque não adianta a gente ficar pensando muito no futuro e não fazer o certo agora. Vou focar bastante no que eu posso fazer e no que está no meu controle — explica.

Relação com Gabriel Bortoleto

Os bons resultados de um brasileiro no automobilismo felizmente não são novidade nos últimos anos. Em 2022, Felipe Drugovich venceu a Fórmula 2 e trouxe os holofotes de volta ao Brasil. Atualmente, o paranaense é reserva da Aston Martin na F1.

No ano seguinte começou a trajetória de sucesso de Gabriel Bortoleto. Na F3, pela Trident — atual equipe de Câmara —, o paulista foi campeão em seu ano de estreia. Em 2024, na F2, novamente o título foi conquistado por Bortoleto.

Bortoleto está na Fórmula 1 FADEL SENNA / AFP

Os resultados expressivos de Bortoleto o levaram até a Fórmula 1, acabando com um hiato de sete anos sem brasileiros na principal categoria do automobilismo do mundo. Com idades próximas — Gabriel é quase cinco meses mais velho que Rafael — os pilotos são amigos desde criança.

— Nossa relação sempre foi bem boa. A gente se conheceu quando tinha oito anos e correu junto aqui no Brasil. Agora quando estamos no mesmo final de semana de prova, toda vez que a gente se encontra, a gente conversa. Ele tem uma conversa tranquila, uma energia boa. Fico feliz por ver ele na F1. Sabemos o quão difícil é e o quanto você tem de sacrificar da sua vida para chegar onde ele está. Vou focar no meu trabalho para, quem sabe um dia, a gente estar junto ali na Fórmula 1 — conta Câmara.

Senna é referência

Quando Rafael Câmara nasceu, em 2005, Ayrton Senna já havia nos deixado há 11 anos. O tricampeão mundial de F1 se tornou referência do pernambucano, que espera repetir alguns dos feitos do ídolo.

— O piloto que mais admiro é o Senna, por tudo que ele fez, não só pelo esporte, mas pelo Brasil também. Não tem como não admirar ele. É uma pessoa que todo mundo admira, até quem não é do esporte, todo mundo conhece o Senna — diz Câmara.

Lewis Hamilton

Outro fã do tricampeão é Lewis Hamilton, que está em sua primeira temporada na Ferrari. Apesar de fazer parte da academia da escuderia italiana, o brasileiro ainda não teve a oportunidade de conversar com o britânico, que também é uma referência.