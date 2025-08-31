Automobilismo

Piastri vence o GP da Holanda e abre vantagem na liderança da F1 após quebra de Norris

Hadjar terminou em terceiro lugar, garantindo seu primeiro pódio. Brasileiro Bortoleto teve uma má estratégia e terminou em 15º

