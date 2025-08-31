Piastri vence o GP da Holanda e abre vantagem na liderança da F1 após quebra de Norris

Piastri venceu o GP da Holanda de ponta a ponta. JOHN THYS / AFP

O australiano Oscar Piastri deu um grande passo na briga pelo seu primeiro título na F1. Neste domingo (31), o piloto liderou de ponta a ponta o GP da Holanda e viu seu companheiro e rival na disputa do campeonato Lando Norris quebrar o motor a menos de 10 voltas para a final.

Com a vitória, Piastri abriu 34 pontos na liderança. Verstappen ficou em segundo lugar e Hadjar garantiu a terceira posição e seu primeiro pódio na F1. O brasileiro Gabriel Bortoleto teve uma má estratégia e terminou em 15º.

Como foi a largada

Oscar Piastri manteve a primeira posição na largada, mas viu pelo retrovisor Max Vertappen, que largou de pneus macios, passar Lando Norris e assumir a segunda posição. O brasileiro Gabriel Bortoleto teve problemas e chegou a cair para o último lugar, mas terminou a primeira volta em 19º.

Norris seguiu em terceiro até a nona volta, quando foi por fora na curva 1 e deixou Verstappen para trás. Naquele momento, a diferença para Piastri estava em 4,2 segundos. Em 10 voltas, Norris conseguiu reduzir a distância para três segundos.

Paradas e safety car

Fernando Alonso abriu a janela de paradas, na volta 20, para botar pneus duros. Logo depois começou a chover na reta dos boxes, criando dúvidas sobre o melhor momento para parar. Norris logo mostrou preocupação no rádio com a possibilidade da chuva ficar mais forte.

A chuva não aumentou, mas a pista molhada fez Hamilton errar. O piloto sete vezes campeão do mundo bateu sozinho na 23ª volta, gerando a entrada do safety car. Todos os pilotos foram para os boxes, mas optaram pelos pneus de seco.

A decisão foi acertada, já que a chuva parou. Verstappen optou pelos médios enquanto todos os outros foram de duros.

Piastri seguiu na ponta e, mesmo com a aproximação gerada pelo safety car, sem ser ameaçado por Norris.

A corrida seguiu sem grandes emoções até que na volta 53 o safety car foi novamente acionado após uma batida entre Antonelli e Leclerc. O piloto da Ferrari levou a pior, abandonando a prova e tendo o carro parado na pista.

Os ponteiros pararam com as Mclaren indo de pneus duros novamente, mas Verstappen arriscou com macios. Atrás dele, Hadjar, Russell e Albon também foram de macios.

Gabriel Bortoleto optou por não parar e subiu para o 10º lugar, mas foi rapidamente ultrapassado por quem vinha atrás de pneus novos. Na frente, Piastri manteve a ponta na relargada tendo Norris logo atrás pressionado por Verstappen. Sem ritmo para acompanhar os pilotos com pneus novos, Bortoleto parou na volta 60 e retornou em último lugar.

Quebra de Norris

A corrida seguia com poucas emoções até que na volta 65 o carro de Lando Norris teve um problema no motor. O piloto da Mclaren precisou abandonar a prova, deixando Piastri tranquilo na liderança e com a chance de aumentar em mais 25 pontos sua vantagem para o campeonato.