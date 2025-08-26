Nova equipe da Fórmula 1 em 2026 anuncia os dois pilotos para a próxima temporada

Bottas (E) e Pérez (D) foram anunciados pela Cadillac. Cadillac F1 / Divulgação

A Fórmula 1 terá uma grande novidade em 2026: a Cadillac será a 11ª equipe do grid. A escudeira é nova, mas os pilotos escolhidos para a temporada de estreia são velhos conhecidos da categoria.

Valtteri Bottas e Sergio Pérez, ambos de 35 anos, foram anunciados nesta terça-feira (26) como os titulares da equipe estadunidense. Ambos já correram na F1 e tiveram papeis importantes nas escuderias em que passaram.

— Contratar dois pilotos muito experientes como Bottas e Checo é um sinal ousado de intenção. Eles já viram de tudo e sabem o que é preciso para ter sucesso na Fórmula 1. Mas, mais importante ainda, eles entendem o que significa ajudar a construir uma equipe — explicou Graeme Lowdon, diretor esportivo da Cadillac.

Valtteri Bottas

O finlandês ingressou na Fórmula 2013 e permaneceu de forma ininterrupta até 2024. Bottas foi importante na Mercedes, equipe pela qual pilotou entre 2017 e 2021, conquistando títulos de construtores em todos esses anos, além de ter sido um bom escudeiro para Lewis Hamilton.

Seu último trabalho foi na Sauber, porém, pela falta de bons resultados, ele foi substituído. O finlandês, na atual temporada, é reserva da Mercedes.

— Desde o momento em que comecei a conversar com a Cadillac, senti algo diferente, ambicioso, mas sólido. Isso não é apenas um projeto de corrida, é uma visão de longo prazo. Não é todo dia que você tem a chance de fazer parte de algo que está sendo construído do zero e ajudar a moldá-lo em algo que realmente pertença ao grid da F1 — disse Bottas.

Sergio Pérez

O piloto mexicano tem trajetória parecida. Desde 2011 na F1, Checo Pérez rodou por diversas equipes. No início da carreira, ele era cotado como uma grande promessa e teve uma chance na McLaren, em 2013, para substituir Hamilton. No entanto, o mexicano não obteve sucesso.

Com isso, ele se manteve na F1, mas em equipes de meio de pelotão. A história mudou em 2021, quando a Red Bull lhe ofereceu contrato. Checo teve papel importante na equipe, principalmente no ano de estreia, ao ajudar Max Verstappen a vencer o primeiro título mundial.

Além disso, Pérez esteve em dois títulos de construtores. Porém, a queda de desempenho fez com que a Red Bull encerrasse o vínculo em 2024. O mexicano atualmente está fora de ação, mas retornará em 2026.

— Entrar para a equipe Cadillac de Fórmula 1 é um capítulo novo e incrivelmente empolgante na minha carreira. Desde as primeiras conversas, pude sentir a paixão e a determinação por trás deste projeto. É uma honra fazer parte da construção de uma equipe que pode se desenvolver junto para que, com o tempo, possamos lutar na frente. A Cadillac é um nome lendário no automobilismo americano, e ajudar a trazer uma empresa tão fantástica para a Fórmula 1 é uma grande responsabilidade, a qual estou confiante em assumir — afirmou Checo.

