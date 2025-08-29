Norris domina segundo treino da Fórmula 1 na Holanda, que teve acidentes e Bortoleto em 13º

O segundo treino livre da Fórmula 1 antes do Grande Prêmio da Holanda teve algumas coincidências em relação ao primeiro, realizado na manhã de sexta-feira (29). O líder foi mais uma vez Lando Norris, da McLaren.
A Aston Martin seguiu com bom ritmo e teve Alonso em segundo. Lance Stroll, no entanto, teve um acidente no início da sessão e gerou bandeira vermelha. Oscar Piastri, líder do campeonato, fechou o top 3.
Outra coincidência foi Lewis Hamilton cometendo erros. O piloto da Ferrari rodou sozinho, mas voltou para a pista. A brita também voltou a ser protagonista, já que Alexander Albon foi parar nas pedras do circuito de Zandvoort e gerou nova bandeira vermelha.
Gabriel Bortoleto fez um treino mais focado em estratégias para a corrida e foi apenas o 13º, ficando atrás de Nico Hulkenberg, seu companheiro de Sauber, o qual foi o 10º.
Horários e onde assistir o GP da Holanda
Sábado (30)
- Treino livre 3: 6h30min - Bandsports e F1 TV
- Classificação: 10h - Band e F1 TV
Domingo (31)
- Corrida: 10h - Band e F1 TV